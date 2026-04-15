A un mes de asumir el mandato, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se dirigió al país en su primera cadena nacional para realizar un balance de sus primeras semanas de gestión y anunciar el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. El mandatario enfatizó que la prioridad de su administración es reactivar la economía, crear empleo y garantizar la seguridad pública, asegurando que su meta es “que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien”.

Balance del primer mes: Seguridad, salud e inversión

Antes de detallar el proyecto de ley, el Presidente Kast destacó los logros iniciales de lo que denominó su “gobierno de emergencia”. En materia de seguridad y migración, subrayó la implementación del Plan Escudo Fronterizo, el cual incluyó la instalación de zanjas, muros y un despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y las policías en la macrozona norte. Según Kast, estas medidas ya han dado resultados: “en el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años”, anunció, confirmando además el inicio de vuelos y buses para expulsar a inmigrantes irregulares.

En otras áreas de urgencia, el mandatario comunicó la activación de una alerta sanitaria oncológica para reducir las listas de espera de pacientes con cáncer y el inicio de una auditoría total del Estado para frenar el gasto fiscal. Asimismo, celebró un récord histórico en inversión, informando que en cuatro semanas ingresaron al sistema de evaluación ambiental 32 proyectos por casi 20 mil millones de dólares.

Los cinco ejes del Proyecto de Reconstrucción

El punto central del discurso fue la presentación del Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el cual contiene más de 40 medidas organizadas en cinco pilares fundamentales destinados a superar el estancamiento económico que, según el mandatario, ha mantenido a Chile creciendo a un promedio de apenas 2% anual en los últimos doce años. “Vamos a romper todo lo malo, para reconstruir todo lo bueno”, sentenció.

Los cinco ejes de la iniciativa son:

Competitividad tributaria: El proyecto propone reducir gradualmente el impuesto de primera categoría al 23% y reintegrar el sistema tributario para eliminar la doble tributación, además de reinstaurar la invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones de largo plazo. Fortalecimiento del empleo formal: Se creará un crédito tributario para las empresas que paguen remuneraciones a trabajadores vulnerables, inyectando 1.400 millones de dólares al año al sector productivo. Facilitación regulatoria: Para combatir la burocracia, se agilizarán los permisos ambientales y se reducirán los plazos de invalidación. También se incluirá una exención transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas para reactivar 180 mil empleos en la construcción. Certeza jurídica y regulatoria: Se abrirá una ventana de doce meses para la repatriación de capitales desde el extranjero, pagando un impuesto único del 7% si se invierten en el país. Contención del gasto público: El Presidente fue enfático al señalar que “el Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos”. Se triplicarán los cupos de incentivo al retiro en el sector público y se enfrentarán los abusos en licencias médicas. Gracias a este ordenamiento, se cumplirá la promesa de campaña de eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda a los mayores de 65 años.

Reconstrucción material y metas a futuro

En línea con el nombre del proyecto, Kast anunció una importante inyección de recursos para las familias damnificadas por las emergencias de los últimos años. Se ampliará el Fondo de Emergencia por Incendios en 400 mil millones de pesos, abarcando a los afectados por los siniestros de Valparaíso (2024), Ñuble y Biobío (2026), facilitando condonaciones y eliminando trabas judiciales.

Finalmente, el mandatario fijó las metas económicas de su administración para el año 2030: alcanzar un crecimiento anual del 4%, reducir el desempleo al 6,5% y lograr el equilibrio fiscal estructural.

Al cierre de su cadena nacional, el Presidente Kast hizo un llamado directo a los parlamentarios: “Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras”, argumentando que “en esto no compiten la derecha y el centro, no compite el gobierno y la oposición. Compite Chile contra el estancamiento”.