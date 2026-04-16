Frutos del nuevo proceso: La Roja golea a Bolivia y clasifica al Mundial Sub 17 por segundo año seguido

Este jueves, La Roja Sub 17 le dio una tremenda alegría al fútbol chileno al golear a Bolivia en el Sudamericano y meterse en el Mundial de Qatar de la categoría.

En Paraguay, los dirigidos por Ariel Leporati superaron con claridad al conjunto altiplánico y, con un sólido 4-0, aseguraron su clasificación a la Copa del Mundo, que se disputará en noviembre de 2026 en Medio Oriente.

Los encargados de anotar los goles chilenos fueron Amaro Riveros (32′), Joaquín Muñoz (45+1′), Baltazar Oróstica (51′) e Ignacio Cerda (90+3′), en un partido que también contó con destacadas actuaciones defensivas.

Esto, porque en el minuto 54, Vicente Villegas, arquero de Coquimbo Unido, se hizo gigante para atajar un penal a Nabil Nacif, que pudo haber complicado a La Roja.

Con esto, Chile concreta su segunda clasificación consecutiva a un Mundial Sub 17, luego de haberlo hecho también en 2025, instancia en la que fue eliminado en la fase de grupos.