“Hablé con los jugadores, hay que tener mesura; no éramos los peores hace dos días, ni hoy los mejores por ganar”

La selección chilena logró un ajustado y batallado triunfo por 1-0 ante Paraguay en la penúltima fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub 17, resultado clave que le permite seguir soñando con la clasificación al Mundial de la categoría en Qatar.

Al término del partido, el técnico nacional, Ariel Leporati, habló con los canales oficiales de La Roja y valoró la trascendental victoria de sus dirigidos en el certamen juvenil. “Fue partido muy disputado, jodido, sabíamos que iba a ser muy difícil. Paraguay tiene jugadores muy interesantes y venían de hacer dos partidos súper buenos", declaró.

En esa línea, el entrenador chileno reveló el mensaje que les entregó a los jugadores antes del partido y apuntó que “tratamos de mejorar lo que veníamos haciendo en los dos partidos anteriores y, además, con toda la información que ya teníamos del partido previo, que hoy día perdiendo, podíamos tener chances directas de quedar fuera de competencia”.

“Eso los jugadores lo sabían, preferimos conversarlo con ellos y enfrentamos el partido con todas las reglas del juego. La verdad lo pudieron desarrollar muy bien, fuimos muy intensos, encontramos el gol y después lo pudimos aguantar. El equipo hizo un gran esfuerzo y estamos contentos con eso", añadió.

Leporati también se refirió a la implementación de distintos sistemas tácticos y explicó que “esta categoría y todas las que estamos trabajando han tenido la particularidad de que no hay un sistema único de juego. Vamos variando, los jugadores se acostumbran a eso y ya hemos tenido varios partidos con distintos sistemas. Eso, evidentemente, es una fortaleza del equipo y nos da mucha flexibilidad para poder ocupar, en este caso, a todos los jugadores de campo".

Por último, el DT de La Roja Sub 17 adelantó el último partido de la fase grupal ante Ecuador, a disputarse el domingo 12 de abril, y le dejó un claro mensaje a sus dirigidos. “Les hablé ahora a los jugadores en el camarín después del partido, que hay que tener mesura, equilibrio. No éramos los peores hace dos días por perder con Colombia, ni hoy día los mejores por ganar a Paraguay", afirmó.

“El grupo sigue abierto, se va a definir el domingo, como lo anticipamos antes de la primera fecha. Sabíamos que el grupo iba a ser muy complicado, así que vamos a recuperarnos, prepararnos y enfrentar de la mejor forma el domingo para seguir con nuestro objetivo, que es tratar de clasificar al Mundial", concluyó.