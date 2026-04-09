Chile inicia la reducción de la jornada laboral: Claves de un cambio histórico

A partir del 26 de abril, el panorama laboral en Chile experimenta una transformación significativa con la entrada en vigencia de la reducción progresiva de la jornada de trabajo, que en esta primera etapa baja de 44 a 42 horas semanales.

Esta medida, enmarcada en la Ley de 40 horas, no solo busca ajustar el reloj, sino mejorar la calidad de vida de miles de trabajadores sin afectar sus remuneraciones.

Contario a la creencia popular, la reducción no se traduce automáticamente en salir más temprano todos los días para todos los empleados. Según Marta Meneses, gerente del Área Laboral de Auditeris.com, la aplicación de estas dos horas varía según la organización interna de cada empresa.

De acuerdo con un sondeo realizado por la consultora, se observan distintas tendencias en el mercado:

Adopción anticipada: El 35% de las empresas ya alcanzó las 40 horas antes de la exigencia legal, mientras que el 59% avanza gradualmente.

El de las empresas ya alcanzó las 40 horas antes de la exigencia legal, mientras que el avanza gradualmente. Modalidades preferidas: 6 de cada 10 empresas optan por una reducción diaria de la jornada.

6 de cada 10 empresas optan por una de la jornada. Otras alternativas: Salir más temprano ciertos días, reducir minutos diarios o ajustar sistemas de turnos son opciones válidas, siempre que se formalicen por escrito mediante contrato o anexo.

Nuevos derechos y beneficios asociados

La ley va más allá de la simple reducción horaria e incorpora derechos que redefinen la relación laboral:

Conciliación y Teletrabajo: Se establece una banda horaria para padres, madres y cuidadores de menores de 12 años, permitiendo mayor flexibilidad en los horarios de entrada y salida.

Se establece una para padres, madres y cuidadores de menores de 12 años, permitiendo mayor flexibilidad en los horarios de entrada y salida. Compensación de horas extras: Los trabajadores podrán optar por cambiar horas extraordinarias por hasta 5 días adicionales de descanso al año.

Los trabajadores podrán optar por cambiar horas extraordinarias por hasta al año. Limitación del Artículo 22: Se restringe la exclusión de jornada laboral para evitar abusos en trabajadores que no ocupan altos cargos.

Se restringe la exclusión de jornada laboral para evitar abusos en trabajadores que no ocupan altos cargos. Trabajadoras de casa particular: Tendrán derecho a 2 días adicionales de descanso al mes.

Tendrán derecho a al mes. Jornada 4x3: A partir de 2028 (o antes si la empresa se adelanta a las 40 horas), se podrá pactar una jornada de cuatro días de trabajo por tres de descanso.

Desafíos en el camino

A pesar de que el 53% de las empresas se declara muy preparada para la normativa, el proceso no está exento de obstáculos.

Un 24% de las organizaciones reportó dificultades, principalmente por la falta de consulta a los colaboradores al definir nuevos horarios y la complejidad de llegar a acuerdos comunes.

Marta Meneses advierte que un punto crítico es mantener la carga de trabajo equitativa: “En ningún caso pueden aumentarse las exigencias laborales para compensar las horas reducidas”.

La experta enfatiza que el éxito de esta ley radica en que el trabajador perciba un beneficio real en su bienestar diario.