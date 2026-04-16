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Caso terminó con una muerte: detienen a hombre por falsa alarma de bomba en hospital de Pichilemu

El hecho ocurrió en junio del 2025 y obligó a evacuar el recinto.

Nelson Quiroz

Matías Llanca

Detenido - Carcel

Detenido - Carcel / Twenty47studio

Un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad en una falsa alarma de bomba que afectó al Hospital de Pichilemu en 2025 y que derivó en la muerte de una persona, según informó Carabineros.

El caso se remonta al 15 de julio del año pasado, cuando el recinto asistencial recibió un llamado anónimo alertando sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo.

La situación obligó a activar un amplio operativo de emergencia, que incluyó la evacuación de pacientes y funcionarios, mientras personal especializado descartaba la existencia de la amenaza.

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En medio de ese procedimiento, una persona falleció tras no poder recibir atención médica oportuna, lo que elevó la gravedad del hecho.

Tras meses de diligencias investigativas, personal del OS-9 logró identificar al presunto autor del llamado, gestionando órdenes judiciales que permitieron concretar su detención durante esta jornada.

El comisario de Pichilemu, mayor Patricio Cisterna, detalló que el procedimiento incluyó el allanamiento de un domicilio con apoyo de la Tercera Comisaría de la comuna. En el lugar no solo se detuvo al principal sospechoso, sino también a un segundo individuo que mantenía en su poder cerca de medio kilo de droga.

Además, durante la intervención policial se incautaron armas, municiones y dinero en efectivo, antecedentes que también serán incorporados a la investigación.

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