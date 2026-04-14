¿Cómo reducir la cuenta de luz? Este es el electrodoméstico que disminuye hasta 40% el consumo

En medio del alza sostenida en las cuentas de electricidad, cada vez más hogares en Chile están buscando formas concretas de reducir su consumo energético sin afectar su rutina diaria.

En ese contexto, la cocina aparece como uno de los principales focos de gasto, especialmente por el uso de electrodomésticos tradicionales que requieren mayor tiempo y consumo eléctrico.

Según datos de la industria, un 26% de los hogares ya ha incorporado nuevas tecnologías que permiten optimizar el uso de energía en preparaciones cotidianas. Este cambio responde a una tendencia creciente: privilegiar soluciones más eficientes, rápidas y adaptadas a las necesidades del día a día.

La clave: menos tiempo, menor consumo

Uno de los factores que más influye en la decisión de los hogares es el ahorro en la cuenta de la luz. En este escenario, la airfryer —o freidora de aire— se ha posicionado como una de las principales alternativas para reducir el consumo energético en la cocina.

Este tipo de tecnología permite disminuir entre un 20% y un 40% el gasto eléctrico en comparación con métodos tradicionales, especialmente en preparaciones pequeñas o medianas. Esto se debe a que evita calentar grandes espacios, como ocurre con el horno convencional, y reduce significativamente los tiempos de cocción.

La experta de Philips, Karin Stoiber, explica que este fenómeno tiene relación directa con cambios en los hábitos de consumo: “este crecimiento se explica por la transformación en los hábitos cotidianos, donde hoy se privilegian equipos que optimizan tiempo y consumo energético”.

Además del ahorro, la versatilidad también juega un rol clave. Tal como señala la especialista, “hoy ya no se busca solo freír sin aceite, sino contar con un equipo versátil que permita hornear, asar, recalentar o incluso deshidratar”, lo que permite reemplazar el uso de varios electrodomésticos en el día a día.

Con el avance de estas tecnologías, la airfryer se consolida como un aliado en la cocina moderna, especialmente en un escenario donde el costo de la vida continúa presionando el bolsillo de los chilenos y obliga a buscar soluciones más eficientes en el hogar.