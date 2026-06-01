Laura Prieto se sinceró sobre posible romance con cantante 17 años menor: “Se ha transformado en una contención muy especial”

En la emisión más reciente del reality de Canal 13, Vecinos al límite, Laura Prieto protagonizó una íntima conversación con la conductora del espacio, Karla Constant, donde habló sobre su vida amorosa.

En ese contexto, la uruguaya se refirió a su antigua relación con Julio César Rodríguez.

“Fue la única persona que logró hacerme sentir en familia. Cuando me enamoré, me entregué por completo”, comentó.

“Ahora trato de ver si hay agua en la piscina. Antes me decían ‘ahí no es’ y yo iba de cajón. Ahora soy más precavida, pero sí, cuando me enamoro, lo doy todo”, agregó la exintegrante de Calle 7.

“Se ha transformado en una contención muy especial”

Luego, Laura Prieto abordó la posibilidad de iniciar un romance con su compañero de encierro, el cantante urbano Bastián Muñoz (Bimza), quien es 17 años menor que ella.

“Bastián, para mí, al igual que la Natu (Urtubias) y (Agustín) Pastorino, se ha transformado en una contención muy especial”, indicó.

“(Con Bastián) paradójicamente, tengo la misma diferencia de edad que tenía con Julio (César Rodríguez), pero al revés. Las vueltas de la vida”, agregó.

“La verdad es que soy una mujer libre, hago mi vida. No vivo para los demás, vivo para mí. La vida me ha demostrado que es tan corta, tan fugaz, que hay que vivirla a concho”, comentó.

Finalmente, Prieto aseguró que, si llegara a enamorarse de Bimza, “lo voy a vivir, no me voy a negar a eso”.