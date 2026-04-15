Para tener en cuenta: esta es la hora de mayor consumo eléctrico en Chile durante el invierno, según experto

Tal y como se ha anunciado, durante el próximo 1 de julio se concretará una nueva alza en las cuentas de la luz, la cual afectará a los hogares chilenos.

En vista de aquel escenario, es que muchas familias ya comienzan a pensar en las medidas que tomarán para apaciguar el consumo eléctrico.

En ese contexto, con miras al invierno, un especialista detalló cuál es el horario “punta” en el que se consume más energía eléctrica en el país.

¿Cuál es?

El subdirector de la Escuela de Ingeniería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Duoc UC, Manuel Morales, en diálogo con ADN.cl, sostuvo que “en Chile, el horario punta de invierno corresponde, en términos generales, al período entre las 18:00 y las 22:00 horas, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre".

“Ese es el tramo crítico del sistema porque coincide con mayor demanda eléctrica residencial y comercial”, aseguró el especialista.

De todos modos, Morales explicó que “hay una distinción muy importante, en la mayoría de los hogares con tarifa residencial simple BT1, la boleta no cambia por hora del día, o sea, no existe un “precio nocturno” automático ni un recargo horario como tal para el cliente común".

“Donde sí pesa mucho el horario punta es en ciertos suministros con tarifas horarias o con cargos por potencia, más frecuentes en clientes de mayor consumo o instalaciones especiales, donde consumir fuerte entre 18:00 y 22:00 en invierno puede encarecer la facturación”, detalló.

Por último, Morales explicó que “en una vivienda común el efecto no siempre se ve como un cobro diferenciado por hora. Lo que sí ocurre es que ese bloque concentra los mayores consumos simultáneos del hogar: cocina, estufas, hervidor, ducha eléctrica, lavadora y secadora, y ahí es donde se dispara la boleta por volumen de uso, aunque no necesariamente por una tarifa distinta”.