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VIDEO. Los Tenores analizan los resultados de la decimocuarta fecha de la Liga de Primera

En el programa de este lunes, nuestros panelistas también comentaron el desempeño de Alejandro Tabilo en Roland Garros.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este lunes 1 de junio, nuestros panelistas analizaron la victoria de Colo Colo ante Deportes La Serena que los mantiene en la cima de la Liga de Primera y supieron la realidad sobre los rumores de acercaban a Javier Correa con Independiente de Avellaneda.

Danilo Díaz, Víctor Cruces, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron la vuelta a los triunfos de la Universidad de Chile tras vencer a Deportes Concepción, supieron del accidente de tránsito que protagonizó Octavio Rivero y las nuevas comisiones que se formaron en Azul Azul.

Además, desmenuzaron el desempeño de Alejandro Tabilo en Roland Garros y anticiparon los próximos pasos para el tenis chileno.

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ADN

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 1 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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