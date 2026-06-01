En la edición de Los Tenores de este lunes 1 de junio, nuestros panelistas analizaron la victoria de Colo Colo ante Deportes La Serena que los mantiene en la cima de la Liga de Primera y supieron la realidad sobre los rumores de acercaban a Javier Correa con Independiente de Avellaneda.

Danilo Díaz, Víctor Cruces, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron la vuelta a los triunfos de la Universidad de Chile tras vencer a Deportes Concepción, supieron del accidente de tránsito que protagonizó Octavio Rivero y las nuevas comisiones que se formaron en Azul Azul.

Además, desmenuzaron el desempeño de Alejandro Tabilo en Roland Garros y anticiparon los próximos pasos para el tenis chileno.

Revive la edición de Los Tenores de este lunes 1 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.