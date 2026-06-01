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Cupón de gas de $27 mil en Chile: esta es la fecha límite para activarlo y no perder el beneficio

El aporte para comprar gas licuado comienza a utilizarse este mes. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Cupón de gas de $27 mil en Chile: esta es la fecha límite para activarlo y no perder el beneficio

Cupón de gas de $27 mil en Chile: esta es la fecha límite para activarlo y no perder el beneficio / Agencia Uno

Este mes comienza la entrega del Cupón de Gas Licuado, beneficio estatal de $27.000 destinado a apoyar a los hogares más vulnerables del país frente a los gastos de calefacción durante el invierno.

Para acceder al aporte, las familias que cumplan con los requisitos deben realizar una activación digital obligatoria.

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Según ChileAtiende, el plazo máximo para completar este trámite vence el 30 de junio de 2026. Quienes no lo activen antes de esa fecha perderán el derecho a utilizar los fondos.

Fechas para activar y usar el Cupón de Gas

El día desde el cual se podrá usar el beneficio dependerá directamente de la fecha en que se realizó la activación. Si el cupón fue activado entre el 18 y el 29 de mayo, podrá utilizarse desde el 17 de junio.

En cambio, quienes lo activen entre el 30 de mayo y el 12 de junio podrán usarlo desde el 2 de julio. Finalmente, las activaciones realizadas entre el 13 y el 30 de junio quedarán disponibles desde el 21 de julio.

En todos los casos, el plazo máximo para gastar el dinero será el 30 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, el saldo caducará.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El beneficio se asigna automáticamente, con un cupón por hogar, a familias que pertenezcan al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH). Además, se requiere contar con una CuentaRUT de BancoEstado activa.

Para activarlo, se debe ingresar a la plataforma oficial del beneficio (disponible aquí) con ClaveÚnica y seguir las instrucciones del sistema. Luego, el cupón podrá usarse en distribuidoras autorizadas, como Lipigas, Gasco y Abastible.

El pago se puede realizar de forma digital, mediante la App BancoEstado o App RUT Pay, o presencialmente en CajaVecina, donde se puede solicitar un comprobante físico. Ese vale tendrá una vigencia de tres días desde su emisión. Cabe señalar que el dinero no se entrega en efectivo y solo puede utilizarse para comprar gas licuado.

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