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¿Cuál es la multa por transitar en vehículo por las vías exclusivas para buses en Chile?

Los infractores pueden acceder a un descuento de un 50% de la sanción si cumplen un requisito clave. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

¿Cuál es la multa por transitar en vehículo por las vías exclusivas para buses en Chile?

Todas las personas que conducen un vehículo en Chile deben seguir rigurosamente lo que establece la Ley de Tránsito y respetar las señaléticas que hay en la vía pública.

En caso de haber transitado por distintas ciudades del país como, por ejemplo, en Santiago, es probable que te hayas percatado de la existencia de vías exclusivas para buses.

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Dichas pistas están destinadas para el uso exclusivo del transporte público. Sin embargo, en ciertas ocasiones se perciben conductores de vehículos particulares transitando por estas zonas, lo que implica multas económicas para quien comete la falta.

¿Cuál es la multa?

La ley establece que un vehículo adquiere una multa de vías exclusivas cuando transita por pistas que están destinadas para el uso del transporte público. Eso sí, en algunas situaciones situaciones el conductor está obligado a transitar por esta pista como, por ejemplo, para acceder a su domicilio.

En dicho caso, la norma vigente señala que un automóvil está cometiendo una infracción cuando transita por más de dos cámaras o pórticos, mientras lo haga por una vía exclusiva, según detalla Autofact.

No obstante, si no se respeta lo anterior, la multa por circular en las vías exclusivas de buses corresponde a una infracción grave, la cual tiene un valor de hasta 1 UTM, es decir, un monto de $69.889, según el valor de la UTM para abril del 2026.

¿Cómo acceder a una rebaja de la infracción?

De acuerdo al sitio antes citado, al pagar la sanción económica por internet o en la Tesorería Municipal correspondiente, los infractores pueden acceder a un 50% de descuento si cancelan la multa hasta el día anterior a la fecha de citación del Juzgado de Policía Local.

En caso de no cumplir con lo anterior, se denuncia la infracción al Juzgado de Policía Local y se debe pagar el total de la multa al tribunal.

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