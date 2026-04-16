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60 alcaldes arremeten contra plan de Kast y llaman al Congreso a rechazar su “reforma tributaria indirecta”

Jefes comunales cuestionaron la cadena nacional del Presidente, acusaron beneficios para los sectores de mayores ingresos y advirtieron riesgos para el Fondo Común Municipal.

Juan Castillo

Presidencia

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Un grupo de 60 alcaldes y alcaldesas salió a responder con dureza a la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast.

A través de una declaración pública, los jefes comunales criticaron el contenido del Plan de Reconstrucción Nacional y acusaron que el Gobierno optó por priorizar rebajas tributarias y beneficios para sectores de mayores ingresos, en lugar de anunciar apoyos directos para las familias golpeadas por el alza del costo de la vida.

La declaración fue suscrita por autoridades comunales de distintas zonas del país, entre ellas Tomás Vodanovic, Camila Nieto, Karina Delfino y Macarena Ripamonti.

En el documento, los alcaldes sostienen que el plan “no aborda ni se hace cargo de las necesidades de las grandes mayorías” y cuestionan que el Ejecutivo haya puesto el foco en alivios tributarios para grandes empresas y familias de más altos recursos.

Además, lamentan que no se hayan incluido anuncios concretos en seguridad, pese a que —según remarcan— los municipios enfrentan a diario esa crisis en los territorios. En esa línea, acusan que el Gobierno no presentó “ningún anuncio ni medida” frente a una de las principales preocupaciones ciudadanas.

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Uno de los puntos más duros de la declaración apunta a la baja gradual del impuesto corporativo desde 27% a 23%, uno de los ejes centrales del plan defendido por La Moneda.

Los firmantes sostienen que esa medida “beneficia a las grandes empresas y disminuye la recaudación fiscal”, justo en un momento en que —afirman— el país necesita más recursos para apoyar a las familias. El Gobierno, en tanto, ha defendido que esa rebaja busca reactivar la inversión, dinamizar la construcción y generar empleo.

Los alcaldes también pusieron el foco en la propuesta sobre contribuciones. En su declaración advierten que la medida anunciada por Kast no ayudaría realmente a la clase media, sino que favorecería a mayores de 65 años con altos ingresos y propiedades de elevado avalúo fiscal.

Junto con eso, alertan que el Fondo Común Municipal queda expuesto y cuestionan que el Ejecutivo no haya detallado mecanismos claros de compensación ni abierto una conversación previa con los municipios. Por eso, hicieron un llamado explícito al Congreso a rechazar lo que definieron como una “reforma tributaria indirecta”.

La arremetida municipal se suma a las críticas que la oposición ya venía levantando contra el megaproyecto del Gobierno, al que también se le reprocha mezclar materias tributarias, educacionales, regulatorias y de reconstrucción en una sola iniciativa.

Con ese escenario, el plan de Kast no solo enfrentará un debate legislativo complejo, sino también una creciente presión territorial desde las propias comunas.

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