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Lluvia de meteoros Líridas 2026 en Chile: este será el día y la hora exacta para ver el peak del fenómeno

Quienes observan el evento astronómico podrán llegar a ver hasta 100 meteoros por hora. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Lluvia de meteoros Líridas 2026 en Chile: este será el día y la hora exacta para ver el peak del fenómeno

Lluvia de meteoros Líridas 2026 en Chile: este será el día y la hora exacta para ver el peak del fenómeno / Agencia Getty

Durante este mes de abril los fanáticos de los fenómenos astronómicos podrán observar en el cielo un evento que será visible desde Chile: la lluvia de meteoros Líridas 2026.

El fenómeno corresponde a una de las lluvias de meteoros más antiguas que se conocen. De hecho, su primer avistamiento documentado data del 687 a. C., según señala la NASA.

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Las Líridas se han observado durante 2700 años. El primer avistamiento registrado de una lluvia de meteoros Líridas data del año 687 a. C. y fue realizado por los chinos”, señalan.

Cabe señalar que las Líridas, provenientes de los restos dejados por el cometa Thatcher, destacan por sus rápidos y brillantes meteoros. Mientras ocurre el fenómeno, quienes lo aprecian pueden ver hasta 100 meteoros por hora.

¿Cuándo y a qué hora será el peak del evento?

Según señala Star Walk, este año las Líridas alcanzarán su peak el próximo miércoles 22 de abril, justo cuando la Luna esté en su fase de cuarto creciente, lo que beneficiará la visibilidad.

El mismo sitio especializado señala que en Chile el mejor horario para ver el fenómeno será entre las 01:00 horas y las 07:00 horas, en ciudades como Santiago, Concepción o Valparaíso.

Para observar con nitidez el fenómeno, se recomienda alejarse un poco de la ciudad y de lugares con contaminación lumínica. Tras ello, recostarse en el suelo y mirar hacia el cielo por al menos 30 minutos.

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