Revisión técnica 2026 en Chile: revisa el calendario y cuándo le toca a tu auto según la patente / Agencia Uno

Uno de los trámites obligatorios que todos los conductores de vehículos deben mantener vigentes en Chile, es la revisión técnica.

Dicha exigencia se le solicita a todos los vehículos, anualmente o semestralmente dependiendo el caso, tanto por su seguridad como también por una obligación legal.

Para realizar el trámite, los dueños de automóviles deben regirse por el calendario que establece el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Los plazos para realizar la revisión técnica de los vehículos dependen del último dígito que tenga la placa patente del mismo.

El calendario oficial de la revisión técnica 2026

Estas son las fechas para realizar la revisión técnica el 2026, considerando el último dígito de la patente del vehículo:

Abril : patentes terminadas en 1.

: patentes terminadas en 1. Mayo : patentes terminadas en 2.

: patentes terminadas en 2. Junio : patentes terminadas en 3.

: patentes terminadas en 3. Julio : patentes terminadas en 4.

: patentes terminadas en 4. Agosto : patentes terminadas en 5.

: patentes terminadas en 5. Septiembre : patentes terminadas en 6.

: patentes terminadas en 6. Octubre : patentes terminadas en 7.

: patentes terminadas en 7. Noviembre: patentes terminadas en 8.

Enero : patentes terminadas en 9.

: patentes terminadas en 9. Febrero: patentes terminadas en 0.

Ni marzo ni diciembre tienen asignado un dígito, ya que son meses libres en los que no vence el documento de vehículos.

En tanto, para realizar la revisión técnica vehicular, los conductores deben acudir a una Planta de Revisión Técnica. Para evitar largas esperas, los dueños de autos pueden reservar una hora en la plataforma oficial (disponible aquí).

Cabe señalar que, en caso de reprobar la revisión técnica, se dispondrá de 15 días corridos para solucionarlos, volver a la misma sucursal y realizar una nueva prueba a un valor menor.