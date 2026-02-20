Te podrían cobrar hasta $104 mil: la común e imprudente infracción de tránsito que conductores cometen a diario

Las personas que conducen un vehículo deben seguir al pie de la letra las normas que establece la Ley de Tránsito. De lo contrario, pueden percibir una infracción que conlleva una sanción económica.

Sin embargo, diariamente se puede divisar a conductores haciendo caso omiso de la norma e incluso realizando maniobras riesgosas para su propia seguridad y la de los demás.

En ese sentido, existe una acción bastante común que realizan algunos automovilistas que podría implicar una multa de hasta $104 mil.

¿Cuál es la infracción?

Se trata de los conductores que no llevan el cinturón de seguridad puesto cuando conducen un vehículo. Dicha acción, es considerada como grave según establece la Ley de Tránsito.

En caso de ser percibido sin llevar puesto el cinturón de seguridad, se arriesgan multas que van desde 1 UTM a 1,5 UTM, es decir, montos de entre $69.611 y $104.416, según el valor de la UTM de febrero de 2026, consigna Autofact.

Cabe señalar que los demás pasajeros del automóvil también deben llevar puesto su cinturón de seguridad, exceptuando los vehículos fabricados antes del 2002, señala Conaset.

Por otro lado, los menores de doce años no pueden estar sentados en el asiento delantero del vehículo. En caso de hacerlo, arriesgan una sanción económica de entre 1,5 y 3 UTM. Dicho de otra forma, una multa que va desde los $104.416 a los $208.833.