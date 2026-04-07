Sin apoyo de La Moneda: Michelle Bachelet lanza nuevo sitio para su candidatura a la ONU sin respaldo del Gobierno

La expresidenta Michelle Bachelet lanzó un nuevo sitio web para promover su candidatura a la Secretaría General de la Naciones Unidas, marcando un giro en su estrategia tras la pérdida del respaldo del Gobierno chileno.

La plataforma fue presentada semanas después de que la administración del Presidente José Antonio Kast anunciara el retiro del patrocinio oficial a la postulación.

Desde La Moneda se argumentó que la dispersión de candidaturas en América Latina y diferencias con actores influyentes reducían las posibilidades de éxito, por lo que también se instruyó a Cancillería y a las embajadas cesar su apoyo a la campaña.

Apoyo de potencias de latinoamérica

En este nuevo impulso, el sitio prescinde del logo del Ejecutivo chileno y, en su lugar, destaca el respaldo de los gobiernos de Brasil y México, encabezados por Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, respectivamente, quienes mantienen su apoyo a la candidatura.

Pese al cambio en el contexto político, la página conserva los contenidos originales, incluyendo la trayectoria de Bachelet, sus propuestas para liderar el organismo multilateral y el registro del anuncio realizado en 2025 por el entonces Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General en Nueva York.

Aunque Chile optó por no respaldar a otros aspirantes, la exmandataria continúa adelante con su postulación, ahora sostenida principalmente por apoyos internacionales.