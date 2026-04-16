Un registro audiovisual se transformó en pieza clave en la investigación por la muerte de Francisca Millahual, al revelar sus últimos momentos con vida en la ciudad de Temuco.

Las imágenes, captadas la tarde del domingo 5 de abril, y recogidas por 24 Horas, muestran a la joven caminando junto a su tío, Emanuel Ochoa, en el sector Amanecer.

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Ambos se dirigían a una botillería, donde, según la propia declaración del imputado, compraron alcohol antes de regresar al domicilio en el que, horas más tarde, la víctima fue encontrada sin vida.

Ochoa, quien permanece en prisión preventiva, ha insistido en su versión de los hechos, descartando responsabilidad directa en el fallecimiento. Durante la audiencia de formalización, aseguró que la joven manipuló un arma de fuego en tono de “juego”, relatando que esta se habría disparado mientras ella se apuntaba al cuello, pese a sus intentos por detenerla.

Sin embargo, la investigación sumó un nuevo antecedente que complica su situación. Otro registro audiovisual, correspondiente al día siguiente, muestra al imputado en las cercanías de un río, lugar donde, según la indagatoria, habría intentado deshacerse del arma utilizada. Hasta ahora, el arma no ha sido recuperada.

Estos elementos forman parte de las diligencias que buscan esclarecer las circunstancias de la muerte de la estudiante de Medicina Veterinaria, en un caso que ha generado alta conmoción pública.