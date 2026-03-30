La ONU blinda al guepardo y 39 especies más: el drástico plan para salvar animales en peligro crítico

La decimoquinta conferencia de la Convención de la ONU sobre Especies Migratorias (CMS), clausurada este domingo en la ciudad de Campo Grande, Brasil, marcó un hito en la conservación ambiental.

Tras una semana de negociaciones en el corazón del Pantanal brasileño, las delegaciones internacionales acordaron la inclusión de 40 nuevas especies protegida, una medida urgente ante la crisis de extinción que enfrentan diversos ecosistemas.

Entre los nuevos integrantes que recibirán salvaguardia internacional destacan el guepardo, la hiena rayada y la nutria gigante, entre varios otros.

Asimismo, el ecosistema marino cobra relevancia con la protección del tiburón martillo y la suma de 24 variedades de aves petreles, grupos que enfrentan amenazas crecientes debido a la actividad humana y el cambio climático.

La normativa establece que estos animales serán integrados en los apéndices I y II de la CMS, herramientas legales que ya rigen sobre aproximadamente 1.200 géneros.

El funcionamiento de estos niveles es clave para entender el alcance de la medida:

Apéndice I : Destinado a especies en peligro crítico. Bajo este estatus, existe una prohibición absoluta de captura para garantizar la supervivencia de los pocos ejemplares que quedan.

Destinado a especies en peligro crítico. Bajo este estatus, existe una prohibición absoluta de captura para garantizar la supervivencia de los pocos ejemplares que quedan. Apéndice II : Agrupa a especies cuya situación es desfavorable. Aquí, el objetivo es fomentar la colaboración entre países para establecer planes de manejo que eviten su desaparición.

La urgencia de estas incorporaciones no es casual. Durante la cumbre se reveló un preocupante informe que actúa como termómetro de la fauna global.

El porcentaje de animales bajo la protección de la Convención que vive bajo amenaza directa subió al 24%, lo que representa un incremento de dos puntos porcentuales respecto al último bienio.

Aún más alarmante es el dato sobre la demografía de estas especies: un 49% de las poblaciones registradas se encuentran en declive, superando el 44% que se reportaba anteriormente.

El Pantanal como símbolo de cooperación

La elección de Campo Grande no fue menor también tiene un sentido especial; como puerta de entrada al humedal más grande de la Tierra, la cita contó con la presencia de 133 países signatarios y representantes de Brasil, Bolivia y Paraguay.

En la sesión de apertura, los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Santiago Peña (Paraguay) fueron enfáticos en la necesidad de un frente común.

Ambos líderes lanzaron un llamado urgente para situar a la “cooperación internacional y la ciencia como la mejor herramienta para la conservación del medioambiente”, un principio que guio las resoluciones finales de esta COP15 que hoy da una nueva oportunidad de supervivencia a 40 especies fundamentales para el equilibrio del planeta.