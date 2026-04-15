El requisito principal para recibir el Bono Gas 2026 en Chile: entregaría balón de 15 kg o descuentos para compras / Diego Martin

El Bono Gas 2026 empieza a instalarse como una de las ayudas más comentadas de cara a los meses fríos, pero su acceso dependerá de un requisito central que ya fue definido por el Gobierno

Según lo anunciado en el marco del plan Chile Sale Adelante, el beneficio estará dirigido a las familias que formen parte del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) .

Según lo que se sabe hasta ahora, la medida considera un apoyo directo equivalente a un balón de gas licuado de 15 kilos, aunque en la implementación comunal también podría traducirse en vales de descuento o subsidios monetarios equivalentes al valor del cilindro.

La flexibilidad de la medida dependería de cada municipio, que será el encargado de ejecutar la entrega con los datos disponibles del RSH. En cifras, el plan contempla una inversión total de US$225 millones y podría alcanzar a más de 7,5 millones de hogares.

Más que una postulación, lo relevante será revisar el tramo socioeconómico en que aparece cada hogar. De acuerdo con la información difundida por el Ejecutivo, no será necesario postular. Por ahora, eso sí, no se han informado fechas oficiales de pago o entrega.

Para consultar si se cumple con la condición principal, se debe ingresar al portal oficial del Registro Social de Hogares, entrar a “Ir a mi registro” y acceder con RUT y ClaveÚnica (disponible pinchando aquí).

Una vez dentro, el sistema muestra el porcentaje o tramo en que está clasificado el hogar. Si ese nivel es igual o inferior al 80%, en principio se cumpliría con el requisito base.