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Bono Gas 2026 en Chile: cómo consultar con RUT si te corresponde el balón de 15 kilos o descuentos

El subsidio al gas licuado será coordinado a través de las municipalidades y estará dirigido a las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares.

Javier Méndez

Bono Gas 2026 en Chile: cómo consultar con RUT si te corresponde el balón de 15 kilos o descuentos

Con la llegada de los meses más fríos, el Bono Gas 2026 se posiciona como una de las ayudas estatales más relevantes del plan Chile Sale Adelante. En cifras, podría alcanzar a más de 7,5 millones de hogares.

Esta iniciativa contempla una inversión de 225 millones de dólares para aliviar el gasto en calefacción y cocina de las familias más vulnerables del país.

El beneficio está dirigido exclusivamente a los hogares que pertenezcan al 80% más vulnerable, según la calificación del Registro Social de Hogares (RSH). No es necesario postular.

Las municipalidades son las encargadas de identificar a los beneficiarios en sus respectivos territorios mediante los datos del RSH. El Gobierno transfiere los recursos mediante la Subdere, el despliegue del apoyo podrá variar dependiendo del lugar y por ahora no hay fechas oficiales confirmadas.

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Bono Gas 2026: ¿Qué entrega y cómo consultar con RUT si corresponde?

El mecanismo de ayuda será flexible y dependerá de la implementación de cada administración comunal. En principio, se habló de la entrega de un cilindro de gas de 15 kilos, pero luego se apuntó a un mecanismo más flexible también con:

  • Entrega de un vale de descuento para su canje.
  • Un subsidio monetario equivalente al valor del gas.

Para verificar si se cumple con el requisito socioeconómico, se debe ingresar al sitio oficial del Registro Social de Hogares con tu RUT y Clave Única (disponible pinchando este enlace). Una vez dentro, se puede chequear el tramo.

El resto de las medidas que plantea el Gobierno de José Antonio Kast para enfrentar el alza en el precio internacional de los combustibles se pueden revisar aquí.

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