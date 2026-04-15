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Tras históricos triunfos de visita: así quedaron los grupos de la UC y Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Los equipos chilenos completaron una segunda fecha sensacional en la “Gloria Eterna” y se ilusionan con avanzar a los octavos de final.

Javier Catalán

Getty Images

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Con el triunfo de Universidad Católica frente a Cruzeiro, se cerró la participación de los equipos chilenos en la segunda fecha de la Copa Libertadores, con una semana que invita a la ilusión.

Los cruzados sumaron sus primeros tres puntos ante los brasileños, lo que les da vida tras su derrota ante Boca Juniors como local en el estreno. Por su parte, los argentinos se escapan en la cima de su grupo tras sumar un nuevo triunfo ante Barcelona de Guayaquil.

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Por otro lado, Coquimbo Unido también logró una valiosa victoria como visitante, en su caso en Perú ante Universitario, lo que los acomoda en la zona alta de su grupo, aunque igualados con su rival directo.

Esto, porque Nacional de Uruguay también sigue firme y venció a Deportes Tolima en Montevideo, resultado vital luego de la igualdad ante los “Piratas” en el debut.

Así quedó el grupo de la UC en Copa Libertadores

Grupo D

  1. Boca Juniors - 6 puntos
  2. Universidad Católica - 3 puntos
  3. Cruzeiro - 3 puntos
  4. Barcelona - 0 puntos

Así quedó el grupo de Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Grupo B

  1. Nacional - 4 puntos
  2. Coquimbo Unido - 4 puntos
  3. Universitario - 1 punto
  4. Deportes Tolima - 1 punto

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