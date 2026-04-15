También opera en Chile: reconocido ticketera es sancionada en EE. UU. por monopolio y cobrar de más a usuarios

Un jurado federal en Estados Unidos determinó que Live Nation y su filial Ticketmaster habrían operado como un monopolio ilegal en la industria del entretenimiento en vivo, cobrando además precios excesivos a los consumidores.

El fallo abre la puerta a eventuales sanciones y a posibles cambios estructurales en la compañía. El veredicto se alcanzó en Nueva York tras un juicio de siete semanas.

Según BBC, la justicia estimó que la empresa habría cobrado en promedio US$1,72 de más por cada entrada vendida, cifra que podría usarse para calcular indemnizaciones.

La demanda, impulsada por el Departamento de Justicia y apoyada por 36 estados, acusa a la firma de restringir la competencia mediante contratos exclusivos con recintos y promotores, lo que habría afectado precios y servicios. El tribunal también evalúa eventuales medidas para restablecer la competencia.

“Proteger a nuestros consumidores”

El fiscal general de California, Rob Bonta, destacó el fallo señalando: “Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición, integrada por estados republicanos y demócratas”.

Asegurando que “comprendimos la necesidad de unirnos para proteger a nuestros consumidores, empresas y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation”.

En paralelo, senadores demócratas criticaron el manejo previo del caso en una carta, afirmando que el acuerdo del Departamento de Justicia “no logra restablecer la competencia ni proteger a los fans, artistas y locales independientes”.

Tras el veredicto, las acciones de Live Nation cayeron más de 6%, reflejando incertidumbre en el mercado sobre el futuro del conglomerado.