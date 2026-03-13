;

Escándalo en Ticketmaster por chats filtrados con burlas a clientes: “Esta gente es tan estúpida”

Chats internos entre directores de Live Nation Entertainment, empresa matriz de Ticketmaster, revelan cómo se jactaban de subir tarifas adicionales.

Pablo Castillo

(Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images)

(Photo by Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Dos directores de ticketing de Live Nation Entertainment, empresa matriz de Ticketmaster, se jactaron en mensajes internos de las altas tarifas que la compañía cobra a los fans en sus recintos, llegando a bromear con que la empresa los está “robando a manos llenas” y que “esta gente es tan estúpida” que “casi me siento mal por aprovecharme de ellos”.

Los comentarios, provenientes de documentos judiciales y revelados por Bloomberg, surgieron en medio del juicio antimonopolio que enfrenta la compañía junto a su filial en Estados Unidos.

Los chats corresponden a conversaciones de 2022 entre Ben Baker y Jeff Weinhold, quienes en ese momento eran directores regionales de venta de entradas para anfiteatros operados por Live Nation. En el intercambio, ambos comentaban con tono de broma su capacidad para aumentar distintos cargos adicionales, como estacionamiento, alquiler de sillas en zonas de césped o acceso VIP, sin que eso afectara la disposición del público a pagar.

En uno de los mensajes, Weinhold presumía haber elevado el costo del estacionamiento VIP en un recinto de conciertos en Virginia hasta los 250 dólares, mientras que Baker reaccionaba señalando que los precios eran “escandalosos”. Al mismo tiempo se burlaba de los asistentes por seguir comprando esos servicios.

Las conversaciones fueron incorporadas a documentos presentados por autoridades que acusan a Live Nation y Ticketmaster de abusar de su posición dominante en el mercado de espectáculos en vivo. En el proceso, el gobierno federal de Estados Unidos y decenas de estados sostienen que la empresa controla gran parte del negocio, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas, lo que le permitiría fijar precios elevados y limitar la competencia.

La defensa de Live Nation

Los demandantes argumentan que los mensajes ayudan a ilustrar cómo la compañía obtiene ingresos adicionales mediante servicios complementarios ofrecidos dentro de sus recintos, una estrategia que, según ellos, forma parte del modelo de negocio que refuerza su poder en la industria.

La defensa de Live Nation, en cambio, ha intentado restar relevancia a las conversaciones. Sus abogados sostienen que se trata de comentarios informales entre colegas que no reflejan la política de la empresa ni su forma real de operar, y han pedido al tribunal que esos mensajes no sean presentados ante el jurado.

El caso se encuentra actualmente en desarrollo en un tribunal federal de Manhattan y podría definir el futuro de la estructura del mercado de conciertos en Estados Unidos. Mientras tanto, el juez Arun Subramanian deberá decidir si las conversaciones internas pueden ser utilizadas como evidencia durante el juicio.

