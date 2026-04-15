Senado envía proyecto para realizar test de drogas a parlamentarios al asumir y durante su período
La iniciativa busca equiparar exigencias con la Cámara de Diputados. Las autoridades se someterían a controles periódicos durante el ejercicio del cargo público.
Senado envía proyecto para realizar test de drogas a los parlamentarios
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La mesa directiva del Senado anunció el envío de un proyecto para modificar su reglamento e incorporar la obligación de realizar test de drogas a los senadores, tanto al asumir como durante su período en el cargo.
La medida busca equiparar esta exigencia con la Cámara de Diputadas y Diputados, donde rige desde 2022, y con el Ejecutivo.
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La presidenta del Senado, Paulina Núñez, afirmó que “no pueden haber privilegios” en el Congreso y recalcó que este control “es lo mínimo que debe contener el reglamento de nuestro Senado”, planteándolo como una obligación para todos los parlamentarios en ejercicio.
“Necesitamos autoridades lejos del narcotráfico”
Además, anunció que junto al vicepresidente, Iván Moreira, serán los primeros en someterse voluntariamente al examen.
Por su parte, la senadora Daniella Cicardini respaldó la iniciativa y subrayó que “necesitamos autoridades lejos del narcotráfico, con total transparencia y en condiciones de ejercer su cargo con plena lucidez”.
Asimismo, cuestionó que “de las 670 autoridades, ninguna se lo ha realizado, están incumpliendo la ley”, y confirmó el ingreso de un proyecto para hacer obligatorio este test en la Cámara Alta.
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