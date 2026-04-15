Aviso de la madre fue clave: detienen a universitario por amenaza de tiroteo en la Universidad Central de La Serena

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Un estudiante de 19 años fue detenido tras realizar amenazas de tiroteo mediante redes sociales contra la Universidad Central, sede La Serena, en la región de Coquimbo.

De acuerdo con los antecedentes, el joven —que cursa segundo año de Administración de Empresas— reconoció ser el autor de las publicaciones y afirmó que se trataba de “una broma”.

La situación fue advertida por su propia madre, quien alertó a la casa de estudios, permitiendo activar de inmediato los protocolos de seguridad.

Carabineros adoptó el procedimiento y concretó la detención del estudiante.

Aumento de casos a nivel nacional

En tanto, la Fiscalía de Flagrancia instruyó diligencias como la toma de declaraciones, empadronamiento de testigos, revisión de cámaras de seguridad y la aplicación de medidas de protección, trabajo que quedó en manos de la Sección de Investigación Policial (SIP).

El imputado pasará a control de detención durante esta jornada.

El caso se da en un contexto de reiteradas amenazas de este tipo en establecimientos educacionales a nivel nacional, lo que incluso ha obligado a suspender clases en algunos recintos.