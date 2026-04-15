24 DE MARZO 2026 / VALPARAISO En la testera Paulina Nuñez , durante prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío FOTO:PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante este miércoles, en conversación con ADN Hoy, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), abordó las tensiones políticas en torno al proyecto del Gobierno —marcado por el debate sobre la rebaja tributaria a grandes empresas—, además de referirse a críticas dentro del oficialismo y al escenario legislativo que enfrenta la iniciativa en el Congreso.

Consultada por el ambiente político tras las señales de apoyo desde la oposición, la senadora sostuvo que “es vital que el Gobierno ingrese el proyecto. Evidentemente, cuando uno se toma algunos días —entendiendo que este anuncio lo venimos esperando hace varias jornadas— se genera falta de certeza y, por lo tanto, incertidumbre”.

“No podemos seguir demorando el ingreso del proyecto. Este ya ha sido socializado con quienes corresponde, se ha conversado y se ha entregado información sobre la idea del Gobierno. No tengo dudas de que los parlamentarios, especialmente los diputados —porque por ahí ingresará el proyecto— estarán a la altura del debate, con el ánimo de avanzar en lo propuesto por el Ejecutivo, pero también incorporando elementos que se han solicitado en estos días para lograr un proyecto equilibrado”, insistió.

Sobre el contenido de la propuesta, Núñez enfatizó que el foco debe estar en el crecimiento económico: “Lo primero que debemos lograr es que el país crezca. Por lo tanto, las medidas deben apuntar a eso, enviar señales claras para el crecimiento y, luego, permitir recaudar lo que eventualmente se dejaría de percibir si no se realiza esta reforma. Además, es clave incluir medidas que las personas puedan notar lo antes posible, ya sea en alivios concretos o en menores gastos”.

“Estamos esperando conocer el proyecto. Me atrevería a decir que ese punto ya debería zanjarse con el ingreso de la iniciativa. Luego veremos y daremos el debate con todas las medidas que incluya”, dijo.

“Es vital que el proyecto ingrese, empecemos a dar certezas y generemos estabilidad”, reiteró.

Sin embargo, explicó que la propuesta de dividir la iniciativa buscaba facilitar su tramitación: “No se trataba de tener diez proyectos distintos, sino de separar las medidas en general de la rebaja del impuesto a las empresas. Ahí se concentrará la mayor parte del debate, las indicaciones y eventuales rechazos. En cambio, hay muchas medidas que probablemente se aprobarán por unanimidad o por una amplia mayoría. Por ejemplo, la eventual eliminación de contribuciones para adultos mayores o subsidios a la formalidad, considerando que muchas mujeres trabajan en la informalidad. A eso apuntaba la idea”.

Los plazos del proyecto

En relación con el retraso del proyecto —anunciado inicialmente a mediados de marzo—, Núñez reconoció el proceso de socialización, pero cuestionó su extensión: “Son proyectos que se han ido socializando. Es bueno tomarse algunos días, no sé si semanas. En este caso ha pasado más de un mes desde el anuncio inicial. Y estamos hablando de un Gobierno que se ha definido como de emergencia”.

“Pongo un ejemplo: la eventual exención del IVA en la compraventa de inmuebles. La idea es dinamizar rápidamente el mercado, pero el solo anuncio ha generado un efecto de congelamiento. La gente no compra porque espera lo que se va a anunciar. Entonces, no podemos seguir demorando el ingreso del proyecto”.

En ese contexto, subrayó que “hay algo vital en la economía y en el mercado: la certeza. Eso es lo que han pedido, por ejemplo, los CEO de grandes compañías, especialmente en sectores como la minería. La demora responde a la socialización, que también ha sido solicitada por los parlamentarios. Pero una cosa es socializar y otra es tratar de dejar a todos contentos”.

“Es evidente que el proyecto debe ingresarse, aunque no deje a todos conformes. Habrá apoyo y críticas, pero la discusión debe darse en el Congreso, no solo en los medios”, recalcó.

Frente a las críticas desde la oposición, que han calificado la iniciativa como un “proyecto Macedonia” o una reforma encubierta, Núñez llamó a elevar el nivel del debate: “Debemos salir de las caricaturas. La situación económica con la que se recibió el país es compleja, y eso lo sabe la oposición. No solo afecta al Gobierno, sino también a las personas, que ven cómo su dinero alcanza para menos”.

“Estos proyectos requieren altura de miras. Habrá acuerdos y desacuerdos, pero si reducimos el debate a caricaturas sobre “superricos”, no contribuimos en nada. El objetivo es que el país crezca, recaude y se implementen medidas que las personas esperan”, agregó.

“Respecto a la rebaja de impuestos a empresas, si una empresa paga menos, puede invertir más. Si crece, compite mejor y genera más empleo. Eso tiene efectos en cadena. Por eso pido que el debate se dé con responsabilidad, entendiendo que impacta directamente en el bolsillo de todos los chilenos”, enfatizó.

En otro tema, Núñez se refirió al episodio protagonizado por autoridades del Ejecutivo, luego de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no asistiera a la discusión de un proyecto que buscaba otorgar más facultades a Carabineros.

“Yo espero que sea la primera y la última. Los proyectos que tienen urgencia del Ejecutivo tienen que ser empujados por el Ejecutivo y por el Congreso como corresponde”, señaló.

Cena de amigos de Kast

Asimismo, abordó la solicitud de la Contraloría para explicar un almuerzo del Presidente en La Moneda, destacando la importancia de las señales públicas: “El “más allá” es importante. A veces las señales son tan relevantes como el fondo. Probablemente no deberíamos estar hablando de esto, pero esas señales llegan a la ciudadanía. Puede que a algunos no les importe, pero a la mayoría sí”.

“El Presidente tiene derecho a recibir personas, más aún si lo hace con recursos propios. Pero también debe haber mayores cuidados, porque ya no es una casa particular”, añadió.

“Se necesita una norma escrita, es porque antes no operaron los límites propios. No creo que hubiese sido noticia recibir a diez amigos. Probablemente influyó la masividad u otros factores. Pero es innecesario estar discutiendo esto”, cerró.