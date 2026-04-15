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Nueva baja en el Gobierno: retiran nombramiento de seremi de Energía en La Araucanía tras no presentarse a trabajar

Con más de una decena de autoridades regionales fuera de sus cargos a nivel nacional, el episodio refleja el alto número de salidas en los seremis durante el actual Gobierno.

Martín Neut

Patrick Dungan

Patrick Dungan

La Delegación Presidencial de La Araucanía informó el retiro del nombramiento de Patrick Dungan como seremi de Energía, tras constatar su ausencia desde el lunes 13 de abril sin justificación.

Mediante un comunicado, indicaron que la autoridad “se ausentó de su oficina sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial”, calificando el hecho como “irregular”.

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Además, señalaron que “hemos intentado contactarlo, pero no ha contestado el teléfono”.

Ante esta situación, el Ministerio de Energía decidió “retirar la tramitación de su decreto de nombramiento en Contraloría”, dejando sin efecto su designación. En paralelo, se propondrá una nueva terna al Presidente para definir al reemplazante.

Desde la delegación agregaron que “las tareas del servicio siguen desarrollándose con normalidad”, ya que asumió la subrogancia el seremi de Economía, Carlos Zirotti.

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