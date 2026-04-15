Garnero y el triunfo de la UC en Belo Horizonte: “A todos los que entraban se los dije, nos iba a quedar una y por suerte salió bien” / DOUGLAS MAGNO

Daniel Garnero hizo historia en la UC al concretar el primer triunfo de la UC en la edición 2026 de la Copa Libertadores, llevándose la tercera victoria en Brasil por torneos Conmebol al imponerse a Cruzeiro.

El exvolante destacó la fórmula con la que se impusieron en el Mineirao. “Es una alegría enorme. Confiamos en que estábamos creciendo, que estamos más organizados y que tenemos, cuando atacamos, mucha efectividad en ataque. Con nuestras herramientas manejamos bien el partido. Sabíamos que si asociábamos y terminábamos bien una jugada, lo podíamos ganar, y así fue”, recalcó el argentino.

“El planteamiento nos salió como buscábamos. Venir a este tipo de cancha y ceder la iniciativa es un problema; ellos, asociándose, pueden romper el andamiaje defensivo. El equipo recuperó, atacó, generó situaciones claras de gol, se puso en ventaja y el empate llegó en una desgracia futbolística. Ahí sabemos que un equipo local empata y va a asumir el protagonismo, pero no nos inquietaron demasiado”, planteó Garnero, distanciándose de la polémica por el penal que significó la igualdad parcial para Cruzeiro.

“Sinceramente, no volví a ver la jugada, estaba muy lejos, no sé ni qué pasó. Me dio bronca porque era una jugada intrascendente y terminaba en el empate”, sostuvo el DT de la UC, que reconoció la importancia que tuvieron quienes ingresaron a la cancha como recambio, incluyendo al autor del 2-1, Jimmy Martínez.

“Sabíamos que nos quedaba una; se lo dije a todos los que entraban, y por suerte salió bien”, aseguró Garnero, defendiendo también a dos jugadores criticados en la UC en las últimas semanas, como Clemente Montes y Vicente Bernedo.

“El futbolista es el primero que sabe cuando se equivoca. Valoro que el grupo está elevando niveles individuales y eso me pone contento porque, con el calendario que tenemos, no nos podemos descuidar de nada”, cerró el entrenador de los cruzados.