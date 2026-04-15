Royal Ballet and Opera agradece a Timothée Chalamet por aumentar venta de entradas tras polémicos dichos

El director del Royal Ballet and Opera (RBO), Alex Beard, ha agradecido al actor Timothée Chalamet el impacto indirecto que han tenido sus declaraciones sobre el ballet y la ópera en la venta de entradas de la institución londinense.

En una entrevista con The Times, Beard explicó que los comentarios del actor —en los que afirmó que “a nadie le importa” el ballet o la ópera hoy en día— generaron una fuerte reacción pública que terminó beneficiando al teatro.

“Me pareció importante no responder de manera arrogante a Chalamet”, señaló Beard, quien aseguró que la institución optó por invitar al público a conocer su trabajo y su audiencia actual, destacando que el grupo más numeroso de espectadores tiene entre 20 y 30 años.

El directivo afirmó que la respuesta en redes sociales fue significativa, con millones de interacciones y cientos de miles de compartidos, lo que se tradujo también en un aumento inmediato de la venta de entradas. “Así que, gracias, Timmy”, comentó.

Las declaraciones de Chalamet se produjeron durante un evento en la Universidad de Texas, donde el actor hablaba sobre la preservación del cine. En ese contexto, afirmó que no le gustaría trabajar en disciplinas como el ballet o la ópera.

Aunque luego matizó sus palabras mostrando respeto por los profesionales de ambas artes, sus comentarios generaron críticas en el sector cultural.

Sin embargo, algunos teatros aprovecharon la polémica como una oportunidad de marketing. La Ópera de Seattle, por ejemplo, lanzó una promoción en redes sociales utilizando el nombre del actor como código de descuento para la compra de entradas.

Por su parte, desde el RBO también aprovecharon para destacar el crecimiento de audiencias jóvenes y defender su estrategia de precios, en un contexto de discusión sobre modelos de acceso a las artes escénicas.