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Nuevo golpe para Damián Pizarro en Racing

El delantero chileno volvió a quedar al margen en el cuadro de Avellaneda. Ni siquiera fue al banco para el duelo ante Botafogo por la Copa Sudamericana.

Bastián Lizama

Instagram @dpizarro9

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Damián Pizarro atraviesa un complejo momento en Racing de Avellaneda. Tras quedar fuera de la citación en el último duelo ante River Plate, el delantero chileno sigue sin convencer y en las últimas horas recibió un nuevo golpe.

De cara al partido de este miércoles ante Botafogo por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el exatacante de Colo Colo quedó nuevamente al margen y ni siquiera fue al banco por decisión del técnico Gustavo Costas.

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Aunque su nombre apareció en la convocatoria de la “Academia”, Pizarro no alcanzó ni a vestirse para el importante choque frente al “Fogão”. Una clara señal que refleja su relegado rol en el equipo trasandino e instala dudas sobre su futuro.

La última aparición del chileno fue el pasado 7 de abril, precisamente en la Copa Sudamericana, donde ingresó a los 66’ en la victoria por 3-1 ante Independiente Petrolero. Sin embargo, tuvo escasa incidencia con el balón y recibió duras críticas, algo que ahora terminó pasándole la cuenta en la lucha por un lugar.

El escenario podría tornarse aún más complejo para el delantero de 21 años, considerando que la prensa argentina ha informado que la dirigencia de Racing iría en busca de otro atacante en el próximo mercado de pases.

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