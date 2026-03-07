El actor Timothée Chalamet se encuentra en medio de una controversia luego de realizar comentarios que fueron interpretados como despectivos hacia el ballet y la ópera.

Sus declaraciones se dieron durante una conversación con el actor Matthew McConaughey en un encuentro organizado por CNN y Variety, donde ambos analizaron el presente y el futuro de las salas de cine frente al crecimiento de las plataformas de streaming.

Timothée Chalamet / BENJAMIN CREMEL Ampliar

En ese contexto, Chalamet afirmó que cuando el público realmente quiere ver una película hará el esfuerzo de asistir al cine, poniendo como ejemplo el fenómeno que generaron cintas como Barbie y Oppenheimer. Sin embargo, fue otro comentario el que encendió la polémica.

Durante la charla, el actor señaló que no le interesaría trabajar en disciplinas como el ballet o la ópera, insinuando que son artes que se mantienen activas aunque, según sus palabras, “a nadie le importen”. La frase generó risas en el público presente, pero rápidamente desató críticas en redes sociales y en el mundo cultural.

Las reacciones no tardaron en aparecer desde distintas instituciones artísticas. En Estados Unidos, la Metropolitan Opera de Nueva York publicó un video detrás de escena acompañado de un mensaje dirigido al actor. En Europa, la Ópera de París respondió con humor aludiendo a una de sus recientes nominaciones, mientras que la Ópera Estatal de Viena incluso lo invitó a conocer su escenario.

La polémica también llegó a Chile. El Teatro Municipal de Santiago compartió un video en sus redes sociales acompañado de un mensaje que cuestionaba las palabras del actor. “A nosotros nos importa… ¿y a ti?”, escribieron en la publicación.

En el mensaje, la institución destacó que detrás de cada función existen cientos de artistas y trabajadores que hacen posible cada espectáculo. Además, recordaron que las artes escénicas clásicas cuentan con siglos de historia y continúan convocando a público en todo el mundo.