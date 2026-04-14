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“Hay un juicio crucial”: Mane Swett enfrenta última instancia para recuperar la custodia su hijo

Cecilia Gutiérrez adelantó detalles del juicio que tendrá la actriz en Estados Unidos.

Nicolás Lara Córdova

“Hay un juicio crucial”: Mane Swett enfrenta última instancia para recuperar la custodia su hijo

En un reciente capítulo de Hay que decirlo, la periodista Cecilia Gutiérrez dio una información clave sobre María Elena Swett.

La especialista de espectáculos dio a conocer que la actriz tendrá este viernes un importante juicio por la custodia de su único hijo, Santiago.

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Este viernes hay un juicio que es crucial en Nueva York, a las 10 de la mañana, en un juzgado de Nueva York”, afirmó Cecilia Gutiérrez.

“Este debería ser el definitivo porque ya se han agotado casi todas las instancias para ella, por lo tanto, este viernes, va a poder tener una respuesta definitiva”, agregó la comunicadora.

En diciembre de 2025, un tribunal anuló el fallo que otorgaba la custodia al padre del menor, John Bowe.

Según explicó Cecilia Gutiérrez el tribunal detectó un vicio con el fallo anterior al no notificar de manera correcta a Mane Swett.

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