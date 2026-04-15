¿Qué es el síndrome del sofá? El hábito que apaga la llama de las parejas y sería origen de problemas sexuales / Getty Images

La mayoría de las relaciones pasan por momentos complicados, algunas por más tiempo otras por menos, pero estos periodos suelen definir la continuidad de una pareja.

Entre los detonantes de estos periodos tormentosos, se encontraría el “síndrome del sofá”, el cual sería una de las causas principales de problemas de deseo entre parejas e, incluso, de dificultades en el plano sexual.

La psicóloga y sexóloga Milagros Burgos Recci, en diálogo con El Clarín, definió que el síndrome del sillón ocurre cuando todo se vuelve predecible dentro de una relación.

“Ver a tu pareja con la ropa interior agujereada, con el mismo pijama de siempre, no tener espacios propios, la presencia constante de los hijos, y ni hablar de que tu pareja no colabore equitativamente en las tareas domésticas. Todo eso muchas veces hace que el otro deje de ser percibido como alguien ‘deseable’ y pase a ser ‘el compañero de equipo”, expuso.

Los hábitos que juegan un rol clave

Entre los hábitos que conducen hacia el síndrome del sillón, estarían las pantallas. "Muchas parejas se acuestan juntas, pero en lugar de mirarse o tocarse, cada quien se refugia en su celular. Están cerca, pero no conectadas. Las redes y las series ocupan ese momento que antes podía ser de intimidad“, explicó.

Otro de los hábitos a tener en cuenta es: “La convivencia permanente también genera un efecto paradojal: vemos tanto al otro que dejamos de verlo”, indicó Burgos.

¿Cómo solucionarlo?

Entre los pequeños cambios que pueden ayudar a salir del “síndrome del sofá”, la sexóloga recomendó: