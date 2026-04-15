;

UDI impulsa comisión investigadora por plan habitacional de gobierno de Boric: exministro Montes sería el primer citado

El anuncio se produce luego que se publicara un informe de Contraloría donde se apunta a compras de terrenos con sobreprecios, adquisiciones innecesarias y uso de tratos directos sin cumplir la normativa.

Nelson Quiroz

19 de diciembre 2023 / PROVIDENCIA Autoridades realizan presentación de las medidas preventivas para evitar incendios y emergencias en la red de Parquemet. En la foto: El ministro de vivienda y urbanismo, Carlos Montes. FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO

19 de diciembre 2023 / PROVIDENCIA Autoridades realizan presentación de las medidas preventivas para evitar incendios y emergencias en la red de Parquemet. En la foto: El ministro de vivienda y urbanismo, Carlos Montes. FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO / Francisco Vicencio Salinas

La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que solicitará la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas, tras el informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Gabriel Boric.

La iniciativa será impulsada por los diputados Mario Olavarría y Omar Sabat, quienes comenzarán a reunir las firmas necesarias para su tramitación.

Revisa también

ADN

De concretarse, uno de los primeros citados será el exministro de Vivienda Carlos Montes, con el objetivo de que explique las decisiones adoptadas durante su gestión.

El anuncio surge luego que Meganoticias indicara que Contraloría advirtió problemas como compras de terrenos con sobreprecios, adquisiciones en zonas donde no eran necesarias y el uso de tratos directos sin cumplir completamente los procedimientos legales.

A ello se suma la ausencia del reglamento que debía regular estas operaciones, pese a que la ley fijaba un plazo para su dictación.

Desde la UDI, los parlamentarios sostuvieron que la comisión buscará esclarecer si existió una decisión política para cumplir las metas del plan “a cualquier costo”, además de determinar eventuales responsabilidades. Asimismo, recalcaron que los antecedentes podrían ser remitidos a otras instituciones.

El caso se instala en medio del debate por la gestión de recursos públicos en materia habitacional, un área considerada prioritaria. La eventual comisión investigadora podría marcar un nuevo capítulo político en torno a la ejecución de una de las principales políticas de vivienda de los últimos años.

Contenido patrocinado

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Obesidad y sus efectos en la salud de niños: ¿Cuáles son los principales factores detrás del sedentarismo en Chile?

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Bono de $100.000 para jubilados tras alza de la bencina: Este es el ÚNICO requisito que deben cumplir las mujeres

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Filtran polémica foto que confirmaría nuevo romance en la farándula: a meses de haber puesto fin a su antigua relación

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

Closet cápsula: la tendencia viral que redefine la forma en que nos vestimos

¿Quiénes son &#039;The Cockroaches&#039;? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

¿Quiénes son 'The Cockroaches'? El rastro oculto que confirma el regreso de The Rolling Stones

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: &#039;Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...&#039;

Auditor mecánico dejó la patá en El Chacotero Sentimental con su historia hot: 'Nos pusimos a fumar y me la llevé para el taller...'

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

Tuvo que sacar grandes éxitos: Esta es la razón por la que Karol G acortó su show en Coachella

&#039;EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO&#039;: Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

'EL MEJOR HOMBRE DEL MUNDO': Blessd marca un punto de inflexión en su carrera con el estreno de su nuevo LP

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

“No pienso parar”: Tom Dumont de No Doubt habla de su diagnóstico y su futuro musical

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

¿Lluvia en la Región Metropolitana?: Meteorólogo respondió si es que volverán las precipitaciones esta semana a Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad