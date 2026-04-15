UDI impulsa comisión investigadora por plan habitacional de gobierno de Boric: exministro Montes sería el primer citado

19 de diciembre 2023 / PROVIDENCIA Autoridades realizan presentación de las medidas preventivas para evitar incendios y emergencias en la red de Parquemet. En la foto: El ministro de vivienda y urbanismo, Carlos Montes. FRANCISCO VICENCIO / AGENCIAUNO / Francisco Vicencio Salinas

La bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que solicitará la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados y Diputadas, tras el informe de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en el Plan de Emergencia Habitacional del gobierno de Gabriel Boric.

La iniciativa será impulsada por los diputados Mario Olavarría y Omar Sabat, quienes comenzarán a reunir las firmas necesarias para su tramitación.

De concretarse, uno de los primeros citados será el exministro de Vivienda Carlos Montes, con el objetivo de que explique las decisiones adoptadas durante su gestión.

El anuncio surge luego que Meganoticias indicara que Contraloría advirtió problemas como compras de terrenos con sobreprecios, adquisiciones en zonas donde no eran necesarias y el uso de tratos directos sin cumplir completamente los procedimientos legales.

A ello se suma la ausencia del reglamento que debía regular estas operaciones, pese a que la ley fijaba un plazo para su dictación.

Desde la UDI, los parlamentarios sostuvieron que la comisión buscará esclarecer si existió una decisión política para cumplir las metas del plan “a cualquier costo”, además de determinar eventuales responsabilidades. Asimismo, recalcaron que los antecedentes podrían ser remitidos a otras instituciones.

El caso se instala en medio del debate por la gestión de recursos públicos en materia habitacional, un área considerada prioritaria. La eventual comisión investigadora podría marcar un nuevo capítulo político en torno a la ejecución de una de las principales políticas de vivienda de los últimos años.