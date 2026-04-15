Aprueban construcción de monumento en honor a Sebastián Piñera: dónde estará ubicado y cómo se financiará

El Senado aprobó oficialmente este miércoles el proyecto de ley para erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera, quien falleció en 2024.

Con 34 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la iniciativa completó su trámite legislativo tras haber sido visada previamente por la Cámara de Diputados.

Ubicación y financiamiento

Durante la discusión, se introdujo una modificación clave respecto al emplazamiento de la obra. A petición de la familia Piñera Echeñique, el monumento se ubicará en la Plaza de la Ciudadanía en lugar de la Plaza de la Constitución. En este sitio, el memorial compartirá espacio con los monumentos de los expresidentes Patricio Aylwin y Arturo Alessandri Palma.

Sobre el financiamiento, la ley establece un modelo de erogaciones populares:

Se realizarán colectas públicas en todo el país, donaciones y aportes privados.

La coordinación estará a cargo de la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echeñique .

. Los excedentes de las recaudaciones se destinarán a publicar obras sobre el legado del exmandatario.

Comisión ejecutora

Para llevar a cabo el proyecto, se creará una comisión integrada por: