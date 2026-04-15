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Con más de 40 medidas: Presidente Kast presentará el Plan de Reconstrucción en su primera cadena nacional este miércoles

El Mandatario expondrá esta noche la megarreforma que busca reactivar la economía y posicionarse como uno de los ejes centrales de su Gobierno.

Ruth Cárcamo

Con más de 40 medidas: Presidente Kast presentará el Plan de Reconstrucción en su primera cadena nacional este miércoles

Para la noche de este miércoles está prevista la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, a un mes de asumir el cargo, instancia en la que dará a conocer el Plan de Reconstrucción Nacional.

Esta iniciativa contempla 43 medidas que abarcan áreas como economía, permisología, tributación y empleo, y corresponde a la primera gran reforma legislativa del Gobierno, que busca posicionarse como uno de los ejes centrales de su agenda.

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De hecho, el Mandatario adelantó el viernes pasado que la propuesta buscará “reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.

¿A qué hora es la cadena nacional?

El Presidente José Antonio Kast confirmó que realizará la cadena nacional hoy miércoles 15 de abril, a las 21:00 horas, y que Radio ADN contará con una completa cobertura informativa.

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