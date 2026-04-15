Con más de 40 medidas: Presidente Kast presentará el Plan de Reconstrucción en su primera cadena nacional este miércoles
El Mandatario expondrá esta noche la megarreforma que busca reactivar la economía y posicionarse como uno de los ejes centrales de su Gobierno.
Para la noche de este miércoles está prevista la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, a un mes de asumir el cargo, instancia en la que dará a conocer el Plan de Reconstrucción Nacional.
Esta iniciativa contempla 43 medidas que abarcan áreas como economía, permisología, tributación y empleo, y corresponde a la primera gran reforma legislativa del Gobierno, que busca posicionarse como uno de los ejes centrales de su agenda.
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De hecho, el Mandatario adelantó el viernes pasado que la propuesta buscará “reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.
¿A qué hora es la cadena nacional?
El Presidente José Antonio Kast confirmó que realizará la cadena nacional hoy miércoles 15 de abril, a las 21:00 horas, y que Radio ADN contará con una completa cobertura informativa.
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