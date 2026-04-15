Con más de 40 medidas: Presidente Kast presentará el Plan de Reconstrucción en su primera cadena nacional este miércoles

Para la noche de este miércoles está prevista la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, a un mes de asumir el cargo, instancia en la que dará a conocer el Plan de Reconstrucción Nacional.

Esta iniciativa contempla 43 medidas que abarcan áreas como economía, permisología, tributación y empleo, y corresponde a la primera gran reforma legislativa del Gobierno, que busca posicionarse como uno de los ejes centrales de su agenda.

De hecho, el Mandatario adelantó el viernes pasado que la propuesta buscará “reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las pymes”.

¿A qué hora es la cadena nacional?