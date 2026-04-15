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Alcalde de San Bernardo es agredido durante fiscalización en terreno: recibió golpes de puño y sufrió un robo

Desconocidos dañaron vehículos y sustrajeron una prenda, con un detenido y 19 trabajadores evaluados por lesiones.

Martín Neut

Matías Castillo

Alcalde de San Bernardo, Christopher White

Alcalde de San Bernardo, Christopher White

Una violenta agresión afectó la tarde de este miércoles a un equipo municipal de San Bernardo, encabezado por el alcalde Christopher White, mientras realizaban una fiscalización en terreno.

El hecho ocurrió cerca de las 17:25 horas en la intersección de San Lorenzo con avenida Juan Pablo II, hasta donde llegaron funcionarios para supervisar el retiro de basura y chatarra acumulada. En ese contexto, un grupo de personas reaccionó de forma agresiva, generándose una discusión que escaló a hechos de violencia.

Durante el incidente, un camarógrafo municipal fue atacado, lo que motivó la intervención del jefe comunal. En ese momento, White recibió golpes de puño en la espalda y fue amenazado.

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Posteriormente, los agresores lanzaron piedras contra los vehículos municipales, causando daños, y uno de ellos sustrajo una chaqueta desde el automóvil del alcalde, siendo luego detenido por personal de Carabineros de Chile.

“No retrocederemos en nuestras labores”

Tras lo ocurrido, el alcalde y parte del equipo fueron trasladados al Cesfam Raúl Brañes para constatar lesiones. Según información preliminar, el operativo no habría sido informado previamente a la policía.

Mediante un comunicado, la municipalidad calificó el hecho como un “cobarde ataque” y señaló que se trata de una “agresión injustificada contra servidores públicos que trabajan diariamente por la comunidad”.

Asimismo, informaron que “un total de diecinueve funcionarios se encuentran siendo evaluados médicamente”.

Desde el municipio también reafirmaron que continuarán con estas labores, asegurando que “no retrocederemos en nuestras labores de fiscalización” y advirtiendo que “la delincuencia y el crimen organizado no pueden seguir imponiendo su lógica”.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a la agresión. “Para nosotros cualquier hecho de agresión en contra de una autoridad o cualquier persona de este país es gravísimo. Estamos muy preocupados por la salud del alcalde”, fueron sus palabras.

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