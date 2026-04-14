¿Será el sucesor? Gout Gout, el velocista que rompió un récord que le pertenecía a Usain Bolt

El mundo del atletismo acaba de ser testigo de un cambio de guardia que parecía imposible. Aunque el legado de Usain Bolt se considera inalcanzable para muchos, el joven fenómeno Gout Gout ha enviado un mensaje contundente a la élite global.

En el recién pasado Campeonato de Australia en Sydney, el atleta de 18 años no solo ganó su prueba, sino que estableció un nuevo récord dejando atrás al mítico jamaiquino.

El joven corredor australiano hizo historia con una marca juvenil que parecía insuperable tras completar los 200 metros en 19.67 segundos, dejando boquiabiertos a los presentes y haciendo que todos los focos se vuelquen sobre él.

Hay que recordar que, en la misma categoría, Usaín Bolt completó esa distancia en 19.93 segundos durante el año 2004.

Esta diferencia en el cronómetro no solo representa un nuevo récord mundial, sino que confirma que el techo de Gout parece estar todavía muy lejos.

Además, esta no es la primera vez que el oriundo de Ipswich sacude los cimientos del deporte, ya que en 2024 rompió el récord nacional de Australia de Peter Norman (vigente desde México 1968) con un tiempo de 20.04.

Posteriormente, logró bajar esa marca a 20.02, siendo el preludio perfecto para la hazaña conseguida este fin de semana en Sídney.

De Sudán del Sur a la gloria en Sydney

La historia de Gout Gout es también una de resiliencia familiar, sumándole un factor extra a lo que viene siendo su explosivo crecimiento con interesante futuro profesional.

Nacido el 29 de diciembre de 2007, el velocista es hijo de padres que emigraron desde Sudán del Sur buscando escapar del conflicto bélico en su país.

Tras un breve paso por Egipto, la familia se radicó en Australia, nación a la que Gout hoy representa con orgullo en las pistas más importantes del mundo.

Tras cruzar la meta y asimilar la magnitud de su logro, el atleta mostró una confianza renovada sobre su futuro en la disciplina.

“Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos”, declaró en zona mixta.

Lejos de conformarse, añadió una frase que ya pone en alerta a sus competidores e ilusiona a los amantes de la velocidad y los números: “Estoy listo para ir aún más lejos”, advirtiendo sobre una evolución que podría amenazar los récords mundiales absolutos que mantiene vigentes Usain Bolt en 100 y 200 metros.