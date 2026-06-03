“Le cortaban la corbata, le sacaban un pedazo de pelo”: revelan la locura que provocaba galán chileno en Argentina

El segundo capítulo del podcast Antonio Prieto, un siglo de emoción, disponible en plataformas de ADN, pone el foco en el momento cúlmine de la carrera del cantante chileno Antonio Prieto, marcado por el éxito internacional de La novia en 1960.

El episodio reconstruye cómo este sencillo, inspirado en hechos de su propia vida, logró posicionarse en las principales radios de distintos países, consolidando al artista como una figura de alcance continental.

En Argentina, el impacto fue tal que derivó en una adaptación cinematográfica del mismo nombre, protagonizada por la actriz Elsa Daniel junto al propio Prieto, quien ya contaba con experiencia en el cine mexicano.

El periodista José Tomás Suazo relata, a lo largo de tres capítulos, la historia y el legado de Antonio Prieto.

El impacto en Argentina y su salto a la televisión

Entre los testimonios del podcast destaca la participación de Fernanda Mistral, actriz argentina que formó parte de la película y otras producciones relevantes.

Sobre el desempeño del chileno en la pantalla grande, sostuvo: “Yo no te puedo decir si no actuaba muy bien. Es cierto que no era un actor, pero la función que cumplía en ese personaje era, primero, porque él era atractivo. Era guapo y lo hacía muy bien. Así que yo diría que cumplía con su función”.

La intérprete también profundizó en el carisma del artista, señalando que “tienen una cosa que le pasa mucho a los hombres chilenos... una manera de seducción, un encanto personal y creo que Antonio eso lo tenía. Y además una voz encantadora y cantaba canciones de amor, así que supongo que las chicas se derretían”.

El capítulo además aborda una faceta menos conocida de Prieto: su incursión en la televisión trasandina con El show de Antonio Prieto, emitido por Canal 13 de Argentina. El espacio alcanzó gran popularidad y en 1963 fue reconocido con un premio Martín Fierro al Mejor Espectáculo Musical.

Ilustres en su casa

Desde su círculo cercano, sus hijos también entregan relatos sobre el fenómeno. Teresita Espinoza recuerda el fervor del público: “Le cortaban la corbata, le sacaban un pedazo de pelo”, mientras que Guillermo Prieto evoca el ambiente artístico que rodeaba al cantante.

“Me acuerdo de haber estado con João Gilberto siendo muy chico... tuvimos a Gina Lollobrigida en la casa. Gente que iba a este programa, él los invitaba a comer en la casa”, recuerda.

El podcast continúa profundizando en momentos clave de la vida del artista, proyectando nuevos episodios que seguirán explorando su legado musical y cultural en América Latina.