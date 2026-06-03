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VIDEO. “Dios, qué terrible”: las redes estallan contra conocida periodista por dar a conocer procedimiento médico

“Durante años a las mujeres nos enseñaron a preocuparnos de nuestra salud femenina”, comentó la periodista.

Nicolás Lara Córdova

“Dios, qué terrible”: las redes estallan contra conocida periodista por dar a conocer procedimiento médico

Este miércoles se generó revuelo en las redes sociales luego de que la periodista Mariela Sotomayor revelara que se sometió a un íntimo procedimiento estético.

A través de su cuenta de Instagram, Sotomayor reveló que se sometió a un rejuvenecimiento vaginal y habló de su experiencia al respecto.

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“A mis 43 años, con 3 hijos y sin haber tenido partos vaginales, entendí algo importante: el autocuidado íntimo no debería comenzar cuando aparece un problema… Porque justamente ahí está el problema“, escribió.

“Durante años a las mujeres nos enseñaron a preocuparnos de nuestra salud femenina solo desde la enfermedad, la maternidad o la pareja… hoy lo hago por mí y para mi", agregó.

“Es una tecnología de rejuvenecimiento vaginal que logra todo esto: Tensar el canal vaginal.Más sensibilidad, mejor lubricación. Yo, como ustedes saben, les hablo de todos los temas. Y este es uno muy importante”, cerró.

Su publicación no tardó en llenarse de reacciones que cuestionaron a Mariela Sotomayor por hacer público un procedimiento tan personal.

“¿Era necesario publicar algo tan privado? Y después se quejan porque la gente opina de sus vidas"; “Tener intimidad y privacidad no es un delito, si quieres se lo cuentas a tus amigas”; “Igual es bueno tener algunos secretos”; “¡Cero intimidad!“; “Es un procedimiento tan privando y ella lo pública. Dios, qué terrible”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

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