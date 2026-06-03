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Gustavo Álvarez busca a un jugador de la U para reforzar a San Lorenzo: ya hay respuesta

Desde Argentina aseguran que el exentrenador de los azules tiene en carpeta a Franco Calderón. El defensor central ya fijó su postura.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Gustavo Álvarez busca a un jugador de la U para reforzar a San Lorenzo: ya hay respuesta

Gustavo Álvarez busca a un jugador de la U para reforzar a San Lorenzo: ya hay respuesta / MACARENA CARVAJAL GARCÍAS/AGENCIA UNO

Franco Calderón ha ido perdiendo poco a poco protagonismo en Universidad de Chile. El defensor argentino llegó a los azules a inicios de 2024 desde Unión de Santa Fe y rápidamente se consolidó como titular bajo la dirección técnica de Gustavo Álvarez.

Sin embargo, desde la llegada de Fernando Gago a la banca del equipo, el zaguero de 28 años ha sido relegado a un rol secundario, siendo superado en la consideración por la dupla conformada por Matías Zaldivia y Nicolás Ramírez.

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Si bien volvió a sumar minutos como titular en los últimos dos encuentros, lo hizo principalmente a raíz de las ausencias de sus dos compañeros en la última línea, un panorama que ha generado incertidumbre en torno a su continuidad en la U.

El interés de San Lorenzo y la respuesta de Calderón

En medio de las dudas sobre su futuro, el nombre Calderón fue vinculado en las últimas horas a San Lorenzo de Almagro, elenco que actualmente es dirigido por Gustavo Álvarez. El entrenador lo tuvo bajo su mando durante dos temporadas en el cuadro laico y ahora buscaría su fichaje para rearmar su plantel.

La información fue revelada por el medio partidario Frenesí Azulgrana, que afirmó que “hay un central que viene hablando con el cuerpo técnico previo a las elecciones, clave en el paso de Álvarez por la U de Chile y que ya sabe que Gago lo declaró prescindible porque su ciclo en el club está cumplido”.

No obstante, la respuesta del defensor argentino, por ahora, es negativa. Según información de ADN Deportes, Calderón tiene contrato vigente con la U hasta 2027, por lo que no necesita renovar su vínculo, como se había especulado en las últimas semanas.

En ese escenario, la intención de Calderón es permanecer en el Centro Deportivo Azul. Si bien en su contrato existe una cláusula de salida que podría activarse, se trata de un monto elevado y todo indica que San Lorenzo no estaría en condiciones de ejecutarla.

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