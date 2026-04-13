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VIDEOS. Anaís Hernández y Carlos Díaz marcan supremacía en el Nacional de Atletismo

La velocista se impuso en las dos principales categorías, mientras que el mediofondista se llevó tres categorías en su último torneo en pista.

Carlos Madariaga

Anaís Hernández y Carlos Díaz marcan supremacía en el Nacional de Atletismo

Anaís Hernández y Carlos Díaz marcan supremacía en el Nacional de Atletismo / Instagram @reenanavarroc

El pasado fin de semana se disputó, en el estadio Mario Recordón, el campeonato Nacional de Atletismo.

En Ñuñoa, los principales referentes de la actividad mostraron su mejor nivel, destacando, en la velocidad, Anaís Hernández.

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La deportista de Atlético Santiago ganó los 100 metros planos con un crono de 11 segundos y 62 centésimas y también se quedó con el oro en los 200 metros planos tras un registro de 23 segundos y 59 centésimas.

Vengo del básico, era una apuesta en mi primera carrera del año. Es mi primer oro en 100 metros en un Nacional, estoy muy feliz. Dejé cosas de lado para lograr todo lo que ven en apenas 11 segundos, pero hay mucho trabajo detrás”, comentó una feliz Anaís Hernández tras sus dos títulos.

También destacaron otros habituales del Team Chile como Martina Weil, que ganó en los 400 metros planos, y Martín Sáenz, que se quedó con el oro en los 110 metros vallas rompiendo el récord de Chile, dejándolo en 13 segundos y 46 centésimas.

En tanto, en pruebas más largas, destacó con claridad Carlos Díaz, quien anunció que este sería su último Nacional de atletismo en pista.

Su despedida fue por todo lo alto, pues ganó el oro en 1.500, 3.000 y 5.000 metros.El nivel estuvo muy alto, feliz por este gran fin de semana. Agradecer a mi equipo, es un orgullo plasmar su trabajo en pista”, destacó el también récord nacional de los 10.000 metros.

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