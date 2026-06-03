Quiroz admite que fin de contribuciones para mayores de 65 años beneficiará a personas de las “12 comunas más ricas” de Chile

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, admitió que la propuesta del Gobierno para eximir del pago de contribuciones de la primera vivienda a los mayores de 65 años tendrá un efecto concentrado en un grupo reducido de municipios, particularmente en las comunas de mayores ingresos del país.

Durante un mensaje enviado al Encuentro Nacional de Alcaldes que se realiza en La Serena, el secretario de Estado aseguró que el impacto para la gran mayoría de los municipios será mínimo, pero reconoció que la situación será distinta para las comunas más acomodadas.

Jorge Quiroz / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

“Para el 88% de los municipios, el impacto en el ingreso municipal será de menos del 1%, y para el 98%, de menos del 3%. Es cierto, esto sí afectará a 12 comunas, las 12 comunas más ricas”, sostuvo Quiroz.

El titular de Hacienda explicó que la disminución de recursos en esos territorios responde a que parte de los ingresos dejarán de ser recaudados por concepto de contribuciones y quedarán directamente en manos de los vecinos beneficiados por la exención.

“Van a verse afectados en parte de sus ingresos, pero que, en realidad, corresponde a ingresos que van a recibir los propios ciudadanos que viven en esas comunas”, afirmó.

Quiroz también intentó despejar una de las principales inquietudes de los alcaldes respecto al Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo que redistribuye recursos desde las comunas con mayores ingresos hacia las más vulnerables.

“Quiero ser muy enfático: el Fondo Común Municipal en su monto actual no se va a tocar de aquí a futuro. Va a quedar fijo, reajustable por IPC en los montos actuales”, señaló.

Según el Gobierno, los recursos que hoy ingresan al FCM serán compensados de manera permanente por el Estado. Sin embargo, se mantendrá la pérdida de ingresos directos para las comunas más favorecidas económicamente, cifra que Hacienda ha estimado en alrededor de US$70 millones.

La discusión se da en medio de las negociaciones entre el Ejecutivo y los municipios por las indicaciones que serán incorporadas a la megarreforma, iniciativa que comenzará su segundo trámite legislativo en el Senado durante las próximas semanas.