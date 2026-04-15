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“Me limpio el c... con la derecha y la izquierda”: programa chileno termina en fea discusión por este motivo

Gaspar Rivas y ‘Checho’ Irane se enfrentaron en “Sin Filtros”. Se habló de “traiciones”.

Javier Méndez

“Me limpio el c... con la derecha y la izquierda”: programa chileno termina en fea discusión por este motivo

Esta semana el programa Sin Filtros fue escenario de un tenso cruce entre el exdiputado Gaspar Rivas y el exhumorista Sergio “Checho” Irane.

El martes ambos hombres se toparon en el espacio de conservación, pero rápidamente subieron el tono, sobre todo cuando el conductor señaló que la exautoridad “traicionó a su sector”.

“Traicionaste a tu sector y votaste por el Partido Comunista para que te dieran la vicepresidencia”, disparó contra el abogado. “Vuelve a hacer Video Loco, replicó el aludido.

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“Viejo, yo no soy de derecha, entiende. Métetelo en la cabeza. Me limpio el cu... con la derecha y con la izquierda, con Allende y con Pinochet”, aseguró la exautoridad. “Ahora estamos sacando unas lijas, límpiate el cu... po’, hueón”, lanzó Hirane.

Otro panelista pidió un poco más de respeto en el set. “¿Quién partió, quién partió gritándome? Este sujeto se paseó en su programa que yo era lo peor de la política, un traidor", explicó Rivas.

Para traicionar hay que tener lealtad y yo no le tengo lealtad a la derecha; mandé a la creta a Renovación Nacional hace diez años”, sostuvo la misma voz.

“Pregúntale al Parlamento qué opinión tienen de ti”, invitó Checho.

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