Terremoto en RN: afirman que Andrés Allamand renunció al partido tras casi 40 años de militancia

Andrés Allamand dejó su militancia en Renovación Nacional tras 39 años en el partido que ayudó a fundar.

Según informó La Segunda, la renuncia fue concretada hace algunos meses, durante el verano, pero recién se conoció públicamente este miércoles. La publicación además subrayó que se trata de la segunda salida, en poco tiempo, de un expresidente de la colectividad, luego de la dimisión de Mario Desbordes en marzo pasado.

La noticia remeció a RN no solo por el peso histórico de Allamand dentro de la tienda, sino también por el simbolismo del momento. El exsenador, exministro de Defensa, excanciller y exabanderado presidencial es uno de los nombres más influyentes en la trayectoria del partido.

Hoy se desempeña como secretario general iberoamericano, cargo que asumió en febrero de 2022 y para el que fue reelegido en septiembre de 2025.

Salida de Allamand fue anunciada en 2022

De acuerdo con lo reportado, la decisión no obedecería a una crisis inmediata, sino a la formalización administrativa de una determinación que Allamand ya había comunicado cuando salió de la Cancillería para asumir en la Secretaría General Iberoamericana en 2022.

En ese momento, el exministro había dicho: “Este momento marca el cierre definitivo de mi larga vida en la política nacional”, frase con la que buscó sellar su alejamiento de la contingencia local.

En esa misma despedida, Allamand agregó: “Quiero agradecer el cariño de miles de compatriotas que confiaron en mí con su respaldo en las distintas responsabilidades que me ha correspondido asumir”, reforzando la idea de que su paso a un organismo internacional implicaba un cierre de ciclo en Chile.

Desde entonces, su tarea ha estado enfocada en la cooperación iberoamericana, el seguimiento de las cumbres de jefes de Estado y el fortalecimiento de vínculos políticos, culturales y científicos entre 22 países de habla hispana y portuguesa.

La salida de Allamand se conoce en un momento especialmente sensible para RN. Hace solo tres semanas, Mario Desbordes también abandonó la colectividad tras 26 años de militancia, en medio de diferencias con la conducción interna. Con eso, el partido suma en un corto plazo la partida de dos de sus expresidentes más conocidos, en una señal que inevitablemente abre preguntas sobre su cohesión y su rumbo político.