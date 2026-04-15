¿Lo convencerán a Pellegrini para que asuma en La Roja? La visita que tendrá el “Ingeniero” en España / Alex Pantling - UEFA

Manuel Pellegrini vive horas de expectativa de cara al juego de este jueves, por los cuartos de final de la Europa League, donde el Real Betis recibirá al Braga.

Pese a su exitoso presente en España, la ilusión respecto de que pueda hacerse cargo por fin de la selección chilena aún no está del todo extinta, más allá de que el actual directorio de la ANFP cambiará en noviembre.

Por lo mismo, toda señal vinculada al “Ingeniero” puede incidir en su futuro y, según información de ADN Deportes, un cercano a su entorno estará en contacto directo con él.

Se trata del entrenador nacional Héctor Pinto, quien mañana jueves viajará a España para pasar unos días con Manuel Pellegrini y que eventualmente podría convencerlo de volver a Chile.

Otro nombre que surgió, durante el diálogo de Los Tenores con el corresponsal de ADN Deportes en Europa, Eugenio Salinas, es el de un directivo que cobró relevancia en la ANFP.

Se trata de Cristián Ogalde, quien apareció en el Consejo de la Federación de Fútbol de Chile, y que conoce bien al DT nacional dada su presencia en Europa como representante de Claudio Bravo durante su estancia en el Manchester City, donde dirigió al portero.

¿Se irá perfilando todo para una chance concreta de que Manuel Pellegrini dirija a Chile? Todo por ahora está en duda.