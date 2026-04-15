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Quiere hacer historia: el mensaje de Pellegrini antes de jugarse el pase a la semifinal de la Europa League

En la previa de la revancha contra Sporting Braga, el técnico chileno mostró toda su ilusión por conseguir un logro histórico con el Real Betis.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Europa Press Sports

Un ilusionado Manuel Pellegrini habló este miércoles en la previa del partido de vuelta contra Sporting Braga por los cuartos de final de la UEFA Europa League.

El Real Betis rescató un empate 1-1 en la ida y mañana jueves buscará, en condición de local, el pase a las semifinales del torneo europeo, lo que sería histórico para el club español.

“Afronto este partido con mucha ilusión. Por primera vez el Betis podría llegar a una semifinal de Europa League; ojalá podamos conseguirlo mañana en nuestra casa, con nuestro público”, señaló el técnico chileno en conferencia de prensa.

Para este encuentro se espera una cifra récord de asistencia con 66 mil hinchas béticos en el Estadio La Cartuja. Ante este escenario, Pellegrini comentó: “El exceso de euforia es lógico, pero los jugadores tienen que manejar esa motivación extra para que no nos lleve a cometer errores puntuales. Toda la ilusión que tienen los hinchas, tenemos la responsabilidad de hacerla realidad”.

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En esa línea, el “Ingeniero” descartó que los hinchas del Betis estén molestos porque el equipo lleva 7 partidos sin ganar en la liga española. “Yo veo que los aficionados están absolutamente contentos, de lo contrario, no habría 66 mil entradas vendidas para el partido de mañana. Estamos peleando el paso a la semifinal de la Europa League y no creo que haya ningún bético descontento”, sostuvo.

“Es cierto, hace 7 partidos que no ganamos en la liga local, pero hemos perdido un solo partido de los últimos seis. Los puntos se van sumando, estamos quintos en la tabla y seguimos peleando en Europa”, concluyó el entrenador nacional.

La revancha entre Real Betis y Sporting Braga se disputará mañana jueves a las 15:00 horas de Chile. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales de la UEFA Europa League, donde chocará contra el vencedor del duelo entre Friburgo y Celta de Vigo.

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