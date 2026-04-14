Fue jefe de los árbitros en Chile y esto dice del planchazo a Altamirano: “Si hubiese estado en cancha...”

El polémico planchazo de Jovany Campusano a Javier Altamirano en la victoria de Ñublense por 1-0 ante Universidad de Chile, en el duelo correspondiente a la novena fecha de la Liga de Primera 2026, sigue dando que hablar en el fútbol chileno.

La temeraria entrada del lateral del cuadro chillanejo sobre el mediocampista azul tiene en el centro de las críticas al árbitro Cristian Galaz, quien no sancionó la acción ni tampoco recurrió al VAR para revisar una eventual tarjeta roja contra Campusano.

Al respecto, Mario Sánchez, exjuez FIFA y exjefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, conversó con ADN Deportes y entregó su postura en torno a la controversial jugada que desató la indignación del mundo azul.

“En un principio, tú ves la jugada y da inmediatamente para mínimo una tarjeta amarilla e incluso podría ser roja. Viendo la jugada así, si yo hubiese estado en la cancha, no hubiese tenido ninguna duda en expulsar a ese jugador”, afirmó de entrada.

Sin embargo, el exárbitro nacional sostuvo que “las condiciones han ido cambiando en el tiempo y hoy día hay que tomar algunas consideraciones para la misma acción. Es ahí donde está el conflicto que está ocurriendo hoy. El jugador de Ñublense juega el balón normal y después no tiene otra opción que bajar los pies, según lo que dice FIFA en relación a las consideraciones”.

En esa línea, Sánchez apuntó al actual criterio de la FIFA y planteó que debería cambiar. “A veces nosotros no estamos de acuerdo. Yo trabajé en FIFA bastantes años y conozco cómo piensan ellos. A veces también tiene un criterio diferente para algún tipo de jugadas. Para esta, hay que pensar bien en las consideraciones. Es una jugada que hay que estudiarla bien para tomar una decisión y creo que FIFA se va a quedar pensando en este tipo de jugadas, porque el jugador difícilmente se puede quedar dentro del campo de juego”, señaló.

Y remarcó: “Ahí está el problema, en la unificación de procedimientos, porque si todos los árbitros entendieran eso, todos actuarían de la misma forma para la misma jugada. Ahí es donde se genera el conflicto, porque hay jugadas similares donde los jugadores fueron amonestados e incluso expulsados.Ahora tenemos que ir a explicarle a 20 millones de personas, letra por letra, cómo evaluaron las consideraciones para esta jugada en particular".