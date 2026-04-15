“La cultura del chileno es tirar mierda”: influencer responde tras ‘revivir’ al Cangri y aclara antigua funa por estafa

Esta semana Cristóbal Romero volvió a la palestra tras subir un video a su cuenta de Instagram donde revive a su antiguo compañero de docureality, Sebastián Leiva, el Cangri.

Más de siete años después de la trágica muerte de este último, el creador de contenido lo trajo de vuelta usando inteligencia artificial y se llenó de comentarios donde le exigieron respeto.

“Bro, me dio pena” y “Te faltan likes y seguidores, parece, ¿o quieres otra funa más?“, fueron dos de los comentarios que aparecieron tras la publicación del experimento digital.

Romero no se quedó callado ante los cuestionamientos y respondió en las historias de la misma plataforma.

En principio, agradeció el feedback. Luego adelantó que seguirá creando este tipo de videos, ya que su intención no es “lesear” con ellos.

“Siento, un poco, que la gente le busca la quinta pata al gato. El tema de molestar está mucho en la cultura del chileno y, pese a que no hice nada extraño, alguna gente se lo ha tomado bastante mal“, añadió.

“La moda es tirarme mierda, da lo mismo... prepárense para personaje como Pinochet, Hitler, qué sé yo, cosas de ese estilo”, adelantó. “Yo simplemente quiero seguir utilizando las herramientas (de IA) y perfeccionándome.

“Tómenselo como quieran, fúnenme lo que quieran, traten de decir que soy lo peor. Yo ya hace casi tres años que me moví, seguí con mi vida adelante, me reinventé. Las cosas legales están en manos de la justicia; está todo ahí, perfecto, andando“, dijo, en referencia a una acusación por estafa que apareció en 2024.

“El que nada hace, nada teme”, sumó. Según él, el tiempo siempre le da la razón. “Que lata que Chile sea tan chaquetero, me gustaría en ese caso que fuéramos un poco como Brasil, que apoya mucho a sus artistas locales y las cosas que hacen. Pero, yo entiendo que la cultura del chileno es tirar mierda porque, en general, muchos viven frustrados trabajando en cosas que no les gustan, no luchando por los sueños que siempre quisieron”, teorizó.

Al final coronó su comunicado con un mensaje para los emprendedores. “Les deseo lo mejor de lo mejor, que les vaya la raja. Hay para todos, este mundo es así. Tarde o temprano, si son perseverantes, van a triunfar”, concluyó.