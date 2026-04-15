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DT de Vasco explota contra el arbitraje tras caer ante Audax Italiano: “¿Va a multar la Conmebol al juez?”

“Desde el primer tiempo nos perjudicaron”, afirmó Renato Gaucho, entrenador de los cariocas en conferencia de prensa.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

Audax Italiano hizo historia y consiguió su primera victoria en torneos internacionales en Brasil, tras vencer por 2-1 a Vasco da Gama con una épica remontada.

El golpe caló hondo en el elenco carioca, que no ha conseguido victorias en sus primeros dos partidos de la Copa Sudamericana, y su entrenador, Renato Gaúcho, disparó con todo contra el arbitraje tras la derrota ante los “itálicos”.

“No viajé, me criticaron y la Conmebol gritó. ¿Va a gritarle la Conmebol al árbitro hoy? ¿O a mí?”, dijo el DT brasileño en conferencia de prensa, quien, además, en su primer duelo del torneo no viajó a Argentina para enfrentar a Barracas Central, donde mandó a un equipo suplente.

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“La Conmebol debería preocuparse por quién va a arbitrar los partidos. Pero nadie está poniendo excusas por la derrota. ¿Va a multar la Conmebol al árbitro? No se sabe, pero si el club comete el más mínimo error, es una multa. ¿Y hoy nos perjudicaron? ¿Van a armar este escándalo de la misma manera que lo hicieron conmigo cuando no fui a Argentina? Doble moral”, continuó, elevando el tono ante la Confederación Sudamericana.

En la misma línea, cuestionó seriamente el actuar de Hernán Heras en el desarrollo del juego ante Audax. “La expulsión de Joao Pedro fue injusta, no sé por qué expulsaron a Carlos Cuesta. Desde el primer tiempo nos perjudicaron. Hablo mucho con los jugadores, les pido que mantengan la calma, pero a veces es difícil. Un arbitraje como el de hoy hace perder los estribos”, cerró Renato Gaúcho.

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